I lupi si spingono in città, Per Lucca e i suoi paesi: “Derogare i divieti di abbattimento”

“La regione chieda al governo di derogare i divieti di abbattimento”. Così Per Lucca e i suoi paesi interviene dopo l’avvistamento, nei giorni scorsi, di una coppia di lupi a Monte San Quirico, a poche centinaia di metri dal centro storico e dalle Mura.

“A questo punto anche gli ambientalisti, se si escludono quelli totalmente avulsi dalla realtà, non possono far a meno di rilevare l’oggettiva pericolosità della situazione – spiega Per Lucca e i suoi paesi -. Predatori selvatici di notevole stazza incrociano liberamente in luoghi frequentati da individui che fanno sport, bambini, pescatori e persone a passeggio. Spesso questi frequentatori del parco fluviale sono accompagnati da animali domestici e questo aumenta il rischio di situazioni di notevole pericolosità, oltre che di effettiva predazione ai danni dei suddetti animali. Senza contare che, nella notte, lupi vaganti possono girare per le strade della città e all’occorrenza sbranare cani e gatti che dovessero trovare sulla loro strada. D’altro canto è la cosiddetta ‘task force lupo’ della Regione a dichiarare di non lasciare mai fuori dalla vista e incustoditi i minori specialmente nelle ore serali. Pensiamo sia chiaro. Il territorio rurale del comune di Lucca è pericoloso per i minori”.

“A questo punto ci pare urgentissimo che la regione rappresenti al governo l’insostenibilità di una situazione che vede anche i pochi allevatori rimasti sulle nostre montagne fare i conti con i predatori e di fatto trovarsi spesso nell’impossibilità di continuare il loro lavoro. La regione deve chiedere con forza al governo di derogare ai divieti di abbattimento, cosa che è possibile alla luce della normativa esistente. Il sindaco poi è responsabile della sicurezza pubblica e deve pretendere l’immediata apertura di un tavolo di confronto con provincia, regione e prefettura per affrontare il problema dell’eccessiva presenza di lupi nel territorio rurale (ma a questo punto anche urbano) della lucchesia – conclude Per Lucca e i suoi paesi -. Il lupo non è più un animale a rischio di estinzione e la sua presenza nell’ambiente antropizzato deve essere oggetto di analisi e di conseguenti provvedimenti gestionali. Quando e se necessario l’abbattimento dei lupi in eccesso o pericolosi è misura necessaria. Questo se si vogliono evitare rischi altissimi per gli animali domestici ed alti anche per i loro padroni e per i bambini”.