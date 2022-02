Due nuovi “ospiti” da oggi all’Istituto Pertini di Lucca si offrono allo sguardo interessato di studenti, docenti e visitatori: si tratta delle due targhe donate dall’Anpi di Lucca che recitano: “Questo istituto ripudia il razzismo ed il fascismo”. Oggi sono state scoperte, nel corso di una cerimonia ufficiale che ha coinvolto via Internet tutte le classi della scuola, da una rappresentanza degli studenti alla presenza della dirigente scolastica, Daniela Venturi, e di Gabriele Olivati, membro del direttivo dell’Anpi di Lucca.

L’affissione delle targhe rinnova quello che è stato e che è l’impegno – palesato in più occasioni con varie iniziative mirate negli ultimi anni – del Pertini contro tutte le forme di razzismo e autoritarismo violento che ledono le libertà fondamentali dell’individuo, e a favore del libero pensiero e dell’azione democratica. “Questa occasione testimonia il fatto che la nostra scuola lavora contro il razzismo ed il fascismo – ha affermato la dirigente Venturi -. Non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno di ribadire questi concetti che dovrebbero essere naturalmente nel cuore di ogni scuola. Dovrebbe essere ovvio tale impegno e tale pensiero ma purtroppo ovvio non è quindi bisogna continuare a lottare ed impegnarsi”. Ed a tale proposito la Dirigente ha ricordato la figura di Fortunato Menchetti, partigiano lucchese che più volte aveva incontrato gli studenti del Pertini per offrire agli studenti la propria testimonianza sulla conquista del concetto di libertà guadagnato con sacrificio e soprattutto molto dolore”.

La necessità di un continuo impegno contro tendenze che “seppur minoritarie continuano ad esistere” è stato ribadito dal rappresentante dell’Anpi, Olivati. “ E’ importante che le nuove generazioni si mobilitino su questi temi – ha affermato rispondendo a domande degli studenti – e la nostra presenza nelle scuole acquista molto valore se si pensa soprattutto al male che il fascismo ha fatto agli istituti scolastici. Basta pensare che se studenti e professori non scandivano “Credere, obbedire, combattere” venivano umiliati e messi fuori dall’istituto. Tanti docenti hanno pagato il rifiuto di accettare norme e volontà fasciste con l’esilio”. Al termine del proprio intervento Olivati ha letto due brani di Ennio Flaiano e di Liliana Segre.

Nel corso dell’incontro gli studenti della 5°B Itt hanno presentato il proprio progetto di Pcto, in fase di attuazione, sul tema della Resistenza, che consentirà ai lucchesi di riflettere sui ricordi di un passato non troppo lontano e ai turisti di conoscere, attraverso studiati itinerari, le azioni compiute a Lucca per la conquista dei diritti di una libera democrazia. “Ciò – hanno affermato gli studenti – perchè i valori della Resistenza non siano circoscritti solo al 25 aprile”.