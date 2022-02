Condotto pubblico, al via l’iter per progettare un nuovo sgrigliatore automatico

Un nuovo sgrigliatore automatico sul condotto pubblico nella zona nord della città per evitare che rifiuti e materiale vegetale arrivino fino al centro storico. È questo il progetto al vaglio del Consorzio 1 Toscana nord per risolvere il problema del brutto spettacolo degli accumuli dei rifiuti sulla griglia di via della Rosa.

L’ente consortile nei giorni scorsi ha quindi effettuato un sopralluogo specifico insieme a una ditta specializzata di Milano, con lo scopo di valutare la possibilità di realizzare uno sgrigliatore automatico, da posizionare nella zona di San Marco, su un terreno di proprietà del Comune stesso.

“Si tratta di un progetto già analizzato in passato dal Consorzio, che è stato riportato alla nostra attenzione grazie al consigliere comunale Alessandro Di Vito durante l’audizione con la commissione del Comune di Lucca sul pubblico condotto , che desidero pubblicamente ringraziare per averlo evidenziato – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi -. La nuova griglia, che sarà automatizzata,

permetterebbe di intercettare i numerosi rifiuti che, purtroppo, transitano all’interno del canale, prima che questi attraversino la città. La stessa utilità, l’opera idraulica l’avrebbe anche per il materiale vegetale di risulta. Attraverso il meccanismo automatizzato, sia le plastiche sia i rifiuti potrebbero così essere raccolti e depositati, grazie allo sgrigliatore automatico, in apposito cassone e quindi avviati alla discarica. Insieme alla ditta con cui abbiamo effettuato il sopralluogo, abbiamo anche ragionato su soluzioni che possano salvaguardare la fauna e la

biodiversità: la nuova griglia, infatti, dovrebbe avere caratteristiche tali da non compromettere il transito di pesci e la loro regolare riproduzione. Siamo in attesa che la ditta incaricata ci presenti il progetto che sottoporremo immediatamente al Comune di Lucca, per una condivisione preliminare dell’opera e per la disponibilità delle aree dove collocare l’impianto, al genio civile per le necessarie autorizzazioni e a tutti gli eti interessati per un impegno congiunto al fine di reperire rapidamente le necessarie risorse economiche”.

L’ente consortile torna poi a invitare i cittadini a segnalare a Dillo al Presidente (il software è a disposizione sul sito cbtoscananord.it e al numero di whatsapp 331 6457962) eventuali necessità o problematiche che dovessero riscontrare durante questo periodo, in modo che il Consorzio possa, ove possibile, intervenire celermente con le imprese già operanti in loco.