Sospensione dell’energia elettrica a Torre, i residenti: “Lavori costanti, vogliamo spiegazioni”

Domani (8 febbraio) in tutto il paesi di Torre sarà sospesa l’energia elettrica dalle 8,30 alle 16. Un’ennesima interruzione che non ha lasciato indifferenti alcuni residenti, tra i quali Giuseppe Nardi che chiede a Enel spiegazioni.

“Questo tipo di interruzione, purtroppo, si ripete costantemente per il paese di Torre. È successo il 5 giugno del 2020, il primo luglio dei 2021 e ancora altre volte per le quali è da domandarsi: ma perché gli impianti di Enel distribuzione in questa zona non offrono sufficiente garanzia di funzionamento? – si chiede Nardi -. Se è così per quale motivo? Ma quando si potrebbe arrivare a una definitiva soluzione? Si può intervenire in modo decisivo su Enel?”.