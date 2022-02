Piano operativo, già depositate 755 osservazioni ma si arriverà intorno a quota mille

Piano operativo, sono 755 le osservazioni arrivate e registrate fino al pomeriggio di ieri (7 febbraio). Ma non si fermano qui, perché ne potrebbero arrivare altre per raccomandata con ricevuta di ritorno, visto che fa fede la data di invio, e sono ancora da conteggiare quelle giunte dopo le 17 dell’ultimo giorno utile fissato dal Comune di Lucca e dall’assessorato all’urbanistica guidato da Serena Mammini. Le osservazioni potevano essere inviate anche per Pec o consegnate a mano all’ufficio protocollo.

Inizia così, dopo l’adozione avvenuta nel consiglio comunale del 26 ottobre 2021, l’iter che porterà alla definitiva approvazione, che avverrà con il prossimo sindaco e il prossimo consiglio comunale.

Un numero considerevole di osservazioni, dunque, arrivate da professionisti, associazioni e privati cittadini, che mette in discussione alcune delle previsioni dello strumento urbanistico che dovrebbe guidare lo sviluppo della città almeno per il prossimo quinquennio sulle previsioni e sui vincoli espropriativi. Da ricordare, comunque, per fare un immediato paragone che le osservazioni al regolamento urbanistico del 2004 furono oltre 1700, quelle al piano strutturale nel 2016 oltre 400. Anche per il piano operativo se ne attendevano un migliaio e non si andrà, alla fine, tanto distanti.