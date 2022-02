Scrutatori, 104 nuovi iscritti nell’albo: a breve il sorteggio

Si è riunita stamani (9 febbraio) la commissione elettorale comunale presieduta dall’assessore ai servizi al cittadino Gabriele Bove e composta dai consiglieri Enzo Giuntoli, Leonardo Dinelli, Marco Martinelli e dal segretario generale del Comune di Lucca Fulvio Spatarella.

La commissione ha provveduto alla revisione annuale dell’Albo degli scrutatori di seggio, che ha comportato 104 nuove iscrizioni, 49 cancellazioni di persone che si sono trasferite in un altro comune e 3 cancellazioni per rinuncia. Il nuovo albo comprende ora 2.909 iscritti e verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune.

La commissione elettorale tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, tra il ventesimo e il venticinquesimo giorno prima della votazione, quando saranno sorteggiati i 352 scrutatori che parteciperanno alle operazioni nei seggi che verranno allestiti per le prossime elezioni amministrative. Per la nomina, come negli scorsi anni, sarà data la precedenza alle persone disoccupate oppure in carico al servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata.