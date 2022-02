Lucca ha celebrato oggi (10 febbraio), giorno del ricordo del massacro delle foibe e dell’esodo giuliano Dalmata. Una tragedia italiana rievocata alla memoria cittadina dalla targa posta di fronte al Real Collegio, diventato nel secondo dopoguerra un centro di raccolta profughi, che ha ospitato 1.200 cittadini Istriani, fiumani e dalmati costretti all’esodo dalle loro terre, per ben due anni.

E’ proprio di fronte a questa targa che si è tenuta stamani (10 febbraio) la solenne commemorazione alla quale hanno partecipato molti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, tra cui il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti, il prefetto Francesco Esposito e la questora Alessandra Faranda Cordella

“Vi ringrazio di essere qua per un giorno così importante come quello del ricordo – dice il sindaco Tambellini -, ricordo che dovrà servire anche alle future generazioni per non dimenticare i fatti terribili avvenuti durante la storia d’Europa. Nel giorno del ricordo si commemora il massacro delle foibe e l’esilio friulano dalmata e noi abbiamo scelto di farlo proprio qui. Sotto la targa che rievoca quei giorni, quando il Real Collegio era un centro che ha ospitato per ben due anni 1200 persone provenienti da Istria, Fiume e dalla costa della Dalmazia, rimasti qui in attesa di altre soluzioni. Un popolo sradicato dal proprio territorio e ricondotto forzatamente in Italia. La guerra, la supremazia, il nazionalismo portato all’estremo – conclude il sindaco -, produce situazioni che possono innescarne altre, in una spirale infinita. Bisogna riuscire a rompere questa catena di odio e possiamo farlo solo attraverso politiche di rispetto e comprensione”.

Dopo l’intervento il sindaco Tambellini si è fermato a stringere le mani e scambiare alcune parole con i rappresentanti delle associazioni e dei reduci di guerra.

“Giornate come queste – ha aggiunto – devono servire per fermarsi un attimo, come spunto di riflessione, anche solo pochi istanti. Ma necessariamente si deve pensare per capire come impostare il nostro rapporto con gli altri, che deve essere di arricchimento di rispetto reciproco e di condivisione dei beni che abbiamo intorno”.