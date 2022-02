Lucca ricorda Palatucci, l’ex questore di Fiume giusto tra le nazioni

Domani mattina (12 febbraio) la polizia di Lucca, alla presenza delle autorità della provincia, ricorderà Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, giusto tra le nazioni, con la deposizione di una corona donata dal sindaco di Lucca al monumento in piazzale Palatucci alle 10,30, per poi proseguire la cerimonia in piazza Aldo Moro a Capannori, con la dedica di una giovane pianta di ulivo donata dal sindaco di Capannori.