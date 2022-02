Un aperitivo sociale, in piazza, per “protestare” contro l’obbligo di green pass. La manifestazione spontanea che si è vista anche a Udine, Torino e Modena, è andata in scena anche questa sera (11 febbraio) a Lucca, in piazza San Michele, in modo non programmato.

Una sorta di stand up sorseggiando i drink che si è creato attraverso il passaparola e un volantino che dava appuntamento in piazza all’ora dell’aperitivo. Domenica l’iniziativa dovrebbe essere replicata in piazza Anfiteatro.