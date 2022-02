San Valentino, è corsa alla serata perfetta fra menu afrodisiaci e pizze a forma di cuore

C’è chi lo aspetta con impazienza, per altri è solo una delle tante trovate commerciali. Tuttavia, ogni anno San Valentino è una delle feste più attese e festeggiate in tutto il mondo, Lucca compresa: che si prepara a questo lunedì (14 febbraio) con tante proposte per celebrare il giorno degli innamorati.

Le idee sono svariate, e di ogni genere. Dalle cene a tema con tanto di palloncini a forma di cuore, agli ingressi di coppia nelle spa, complete di calice di prosecco e percorsi relax, ai cioccolatini dai mille gusti che invadono gli scaffali di pasticcerie e negozi da ormai un mese: magari in confezioni regalo insieme a morbidi peluches dalle scritte ‘I love you’. E ancora, i classici bouquet di rose rosse, simbolo universale dell’amore. Meglio poi, se scambiati nella città toscana degli innamorati: Pietrasanta.

Ribattezzata capitale dell’amore, anche quest’anno Pietrasanta si accende di rosso con Pietrasanta love is, l’iniziativa nata nel 2021 che trasforma il centro nel palcoscenico ideale per tutte le coppie: con istallazioni di edera e rose a forma di cuore nelle principali piazze e strade, a far da cornice ai selfie degli innamorati.

Innamorati che dopo la passeggiata mano nella mano, non possono rinunciare alla tradizionale cena a lume di candela. Tradizionale, sì, ma non solo: fra i menu di pesce e carne gourmet studiati per l’occasione, a Lucca c’è infatti chi propone esperienze alternative. Come mangiare cullati da altalene al posto delle sedie: ma attenzione, è una possibilità riservata a una sola coppia nell’intero locale. Affrettatevi a prenotare. E senza badare a spese.

A quelle, infatti, non bisogna pensare: vanno da un minimo di 40 euro a numeri che oltrepassano le tre cifre, le proposte enogastronomiche della lucchesia per il giorno di San Valentino: con menu afrodisiaci a base di crostacei, ostriche, caviale e frutti della passione, per una notte da sognare. Come se l’amore si potesse poi in qualche modo comprare.

Alcuni poi, ripiegheranno sulla classica pizzata, che non sbaglia mai: ma attenzione, per l’occasione la prelibatezza nostrana sarà a forma di cuore. E intanto, c’è chi sui social si diverte a scherzare con post che promettono fughe solitarie per i mariti, a base di barbecue, birra e partite di pallone. “Ti arrestiamo sabato 12 davanti a tua moglie – scrive una pizzeria sulla sua pagina Facebook – e ti restituiamo martedì mattina. Veniamo in divisa con la macchina dei carabinieri. Prezzo speciale a 180 euro e relax assicurato”.

Relax assicurato, al sicuro da tante ‘pene d’amore’ sarà in realtà per quelle coppie che fra le tante proposte sceglieranno la propria casa, accoccolate sul divano a scambiarsi gesti teneri, frasi spontanee e calore. Ingredienti che non hanno prezzo né età, tantomeno bisogno di prenotare.

I doni floreali

Secondo un’indagine di Coldiretti i doni floreali per la giornata degli innamorati sono largamente preferiti rispetto a cioccolatini (25%), capi di abbigliamento (11%) e gioielli (11%). Una iniziativa di Coldiretta, a base di fiori tricolori contro il caro energia si è tenuta al mercato di piazza Romboni a Viareggio.- L’iniziativa è stata anche l’occasione per presentare il manuale dei fiori salva gaffe. Non tutti sanno infatti che i fiori hanno un loro linguaggio ben definito e per non sbagliare ed evitare errori imbarazzanti. Se il colore rosso significa passione ardente, quello bianco – spiega la Coldiretti – testimonia l’amore puro e spirituale mentre il colore corallo rivela il desiderio. Ancora la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l’arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine.

Ma non ci sono solo le rose. Il ranuncolo simboleggia bellezza malinconica e la calendula è ambasciatrice di dedizione, ma anche di pene d’amore e potrebbe rappresentare la sofferenza dell’innamorato non corrisposto. Anche il garofano e il tulipano – continua la Coldiretti – hanno un loro particolare significato a seconda del colore: il garofano bianco significa fedeltà, quello giallo eleganza, quello rosa amore reciproco e quello rosso amore vivo e intenso; per il tulipano italiano, invece il colore rosso esprime una dolce dichiarazione d’amore, lo screziato complimenti per gli occhi della persona amata e il giallo amore disperato. Le orchidee, rigorosamente italiane, significano totale dedizione in amore. La margherita amore puro, innocente.

E il papavero, per esempio, simbolo di tranquillità e serenità, è perfetto per chi, in questa occasione, voglia rassicurare il partner e comunicargli che tutto procede per il meglio. L’anemone, fiore di brevissima durata e di altrettanta fragilità – ricorda la Coldiretti – significa malattia e abbandono, ma anche speranza e attesa, espresse dalla singolare bellezza del fiore. La bocca di leone viene considerato da sempre il fiore del capriccio. Nel medioevo, infatti, le ragazze erano solite ornarsi i capelli con questi fiori per rifiutare i corteggiatori non desiderati. Per questo – informa la Coldiretti – la valenza generalmente riconosciuta alla bocca di leone è l’indifferenza e il disinteresse.

Chi riceve dei fiori in dono e li vuole fare durare il più a lungo possibile una volta a casa è opportuno – suggerisce la Coldiretti – accorciare il gambo di 3-4 centimetri nella parte finale dello stelo, non con le forbici ma con un coltello affilato e con un taglio netto e obliquo. I fiori vanno quindi immersi in acqua fresca e pulita, con il piccolo trucco di sciogliervi un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua al fine di impedire la formazione di batteri che ostruirebbero i canali per portare l’acqua al fiore. L’acqua va cambiata una volta al giorno e occorre evitare l’esposizione a luce diretta, le correnti d’aria sia calda sia fredda e le fonti di calore.