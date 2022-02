Il movimento ecclesiale del Rinnovamento nello Spirito compie 50 anni: a Lucca l’evento clou del giubileo d’oro

Il Rinnovamento nello Spirito ha compiuto 50 anni di presenza in Italia. Per questo è stato indetto il Giubileo d’oro lo scorso novembre, che terminerà a novembre di questo anno, ma il clou dei festeggiamenti si svolgerà proprio a Lucca.

Il prossimo 27 marzo, infatti, è atteso in città il presidente nazionale del movimento, Salvatore Martinez, che insieme a una delegazione si recherà nella chiesa di Sant’Agostino dove sono conservate le spoglie della Beata Elena Guerra, madrina internazionale dell’intero movimento. I

l cerimoniale non è stato ancora ufficializzato ma è quasi scontata la presenza di monsignor Paolo Giulietti e altri prelati e religiosi cittadini e regionali, oltre ai numerosi seguaci del movimento. Nella Diocesi lucchese sono presenti ben 5 gruppi, alcuni da decenni, che si riuniscono ogni settimana per le note preghiere comunitarie di liberazione e guarigione. A Lucca il gruppo si riunisce nella chiesa di San Giusto ogni sabato alle 16.

Momenti di preghiera intensa ma anche molto particolare. Un’esperienza profonda che può fare chiunque perché la preghiera comunitaria ha delle caratteristiche singolari, molto aperte e libere, con momenti di canti e lodi per se stessi, per i propri cari e per il mondo intero. Un’accoglienza unica e rara che consente l’accesso a neofiti e curiosi verso un cammino interiore di grande fascino e suggestione.

Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un’associazione laicale cattolica, appartenente al movimento ecclesiale legato alla corrente spirituale del Rinnovamento carismatico, che parte dall’asserzione di una nuova effusione dello Spirito Santo comprende laici, membri consacrati, religiosi e sacerdoti. Costituitosi in Italia come associazione privata di fedeli, su volontà dei vescovi italiani, con prima approvazione ecclesiastica nel 1996, raccoglie decine di migliaia di persone in oltre 1600 cenacoli, gruppi e comunità in Italia e in alcune missioni all’estero.

Il Rinnovamento nello Spirito si è incardinato nella chiesa cattolica come movimento ecclesiale, grazie alla sua vasta opera di formazione e di evangelizzazione, ai progetti sociali in vista degli ultimi, alla partecipazione vitale a tutte le reti ecclesiali promosse dalla chiesa italiana. Una realtà quella del Rinnovamento che organizza diversi momenti di preghiera localmente e a livello nazionale e mondiale che offre la possibilità concreta, per chi ne sente l’esigenza, di poter intraprendere un viaggio interiore e comunitario allo stesso tempo per meditare e riflettere su tante cose della vita in una modalità nuova e molto moderna e attuale, da provare.