Centro storico, stop al divieto di pubblicità per i grandi eventi “che danno lustro alla città”

Canone unico per occupazione suolo pubblico e pubblicità, cambia il regolamento. Il nuovo testo, emendato in alcune sue parti, principalmente per errori formali, approderà al prossimo consiglio comunale. Se ne è parlato oggi (14 febbraio) nella commissione bilancio del Comune.

“Dopo un anno dalla sua entrata in vigore – ha spiegato il dirigente ai servizi finanziari Lino Paoli – facciamo “manutenzione” del regolamento. Per la prima volta il canone entrato in vigore l’anno scorso presto potrebbe venire applicato anche alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali, per ora escluse a causa della pandemia”.

Due le modifiche principali, una delle quali riguarda la tassa dell’occupazione del suolo pubblico delle antenne radio base. “La nuova normativa – hanno spiegato il dirigente e l’assessore Giovanni Lemucchi – limita il canone per le aree pubbliche a 800 euro l’anno laddove nei luoghi privati sono molto più alte, con uno zero o due in più in alcuni casi. Tanto che nel bilancio del Comune era prevista finora una cifra di 400mila euro l’anno per questo tipo di canone. L’Anci, però, ha proposto un emendamento alla legge di conversione del decreto milleproproghe. La delibera che portiamo in approvazione, però, non può conoscere l’esito finale di questo emendamento e quindi, anche nel testo del regolamento, il Comune si è rimesso totalmente alle decisioni, presenti e future, del legislatore”.

Nel nuovo regolamento sono state introdotte anche alcune eccezioni al divieto di pubblicità nel centro storico. “Prima – spiega il funzionario – si trattava di un elenco rigido di eccezioni. Ora abbiamo introdotto la possibilità della pubblicità temporanea in vetrina e una eccezione alla possibilità di pubblicizzare in città eventi di rilevanza nazionale e internazionale che danno lustro alla città, sempre senza andare in contrasto con il codice dei beni culturali”. Lucca Summer Festival, Lucca Comics and Games e Lucca Film Festival, quindi, potranno farsi pubblicità all’interno delle mura urbane.

Una piccola modifica formale riguarda anche l’inserimento nel regolamento degli spazi pubblicitari inseriti sui ponteggi dei cantieri. Gli stessi già pagavano la relativa imposta ma senza che nel regolamento vi fosse la specifica voce che li riguardava.

Il regolamento così come modificato andrà domani (15 febbraio) in consiglio comunale.