Lavori al liceo Vallisneri, la Rsu chiede un incontro alla Provincia

Si demolisce il padiglione vecchio del liceo Vallisneri. Dubbi dalla Rsu di istituto Flc – Cgil Gilda – Unams Snals e Confsal.

“Questo intervento – dicono – appare particolarmente rilevante per l’impatto che potrà avere sulle condizioni di lavoro del personale del liceo, sul servizio scolastico e sui rapporti della scuola con il tessuto urbanistico e sociale della città. In particolare il personale è preoccupato per quanto potrebbe aspettarlo nel periodo intermedio, cioè quello intercorrente tra la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, periodo di cui non è nota la durata e riguardo al quale non è nota la sistemazione degli studenti e dei lavoratori in altri contesti. Esperienze recenti occorse ad altri istituti mettono in allarme il personale”.

“Inoltre anche la stessa parte progettuale – conclude la nota dei sindacati – non è nota se non nelle sue linee generali, mentre sarebbe opportuno un percorso partecipativo che vedesse il coinvolgimento anche a questo riguardo, di chi nella scuola è destinato ad operare. Per questo motivo la scrivente Rsu chiede un incontro formale con l’amministrazione provinciale e l’istituzione, riguardo a questa tematica, di un tavolo permanente di interscambio di informazioni a cui sia chiamato a partecipare un rappresentante designato dalla Rsu“.