Due studenti lucchesi pronti a partire per l’Expo 2020 di Dubai

Gli studenti del Carrara e del Busdraghi pronti per l’Expo 2020 Dubai. Accompagnati dalla docente Federica Alberigi, i ragazzi partiranno il 21 febbraio per partecipare ad una delle iniziative formative organizzate dal ministero dell’istruzione in collaborazione con il Padiglione Italia.

A partecipare a questa bella iniziativa sono Licia Aurora Malfatti e Alessandro Giurlani, rispettivamente della terza Gb dell’Ita Busdraghi e della quarta Ra dell’Ite Carrara, selezionati per rappresentare la loro scuola e l’Italia alla prima esposizione universale della storia a svolgersi in un Paese del Medio Oriente.

L’Iis Carrara-Nottolini-Busdraghi, già coinvolto in progetti ministeriali di successo, quali Futura Lucca e Premio Scuola Digitale, grazie all’apporto entusiasta e competente del docente Franco Grossi, deceduto un anno fa, è, infatti, uno dei cinque Istituti italiani scelti dal Ministero dell’Istruzione per dare corso all’iniziativa Food for Planet, Food. Gli altri quattro sono l’Ipsseoa Buontalenti di Firenze, al quale il Ministero ha affidato la cura degli aspetti logistici del viaggio a Dubai, il liceo classico linguistico e coreutico Settimo di Caltanissetta, il liceo classico linguistico Leopardi di Macerata e l’Ipsseoa Ranieri Antonelli Costaggini di Rieti.

Le cinque studentesse e i cinque studenti individuati dalle rispettive scuole come idonei, per caratteristiche e capacità, a prendere parte ad un evento internazionale di rilievo come Food for Planet, Food, dal 23 al 25 febbraio si confronteranno, in lingua inglese, al Padiglione Italia, con altri ragazzi degli Emirati Arabi Uniti e, divisi in team, si sfideranno con le loro proposte sul terreno di ricerca di una didattica innovativa Clb (Challenge based learning) in grado di sensibilizzare ed educare alle tematiche dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità alimentare.