Hotel Universo, M5s: “Dopo i platani ora la ‘svista’ sul canone: il Comune chiarisca”

Nuove polemiche dopo l’uscita dell’inchiesta sul Fatto quotidiano in merito al Grand Hotel Universo. Secondo quanto riportato dal giornale infatti, l’albergo non avrebbe mai pagato il canone annuo di 7600 euro per l’occupazione del suolo pubblico, 68 mila euro complessivi, nonostante la scala antincendio occupi parte della piazza. Una “svista”, per il Comune, che però non convince il Movimento 5 stelle di Lucca che ora chiede chiarezza.

“Noi crediamo – spiegano – che l’aver riportato l’Hotel Universo ad antichi splendori, nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni della soprintendenza, sia stata un’opera meritoria e abbia rafforzato un’azienda che dà lavoro a tante persone offrendo un servizio turistico che speriamo sia di qualità. Vorremmo anche approfondire le condizioni di lavoro del personale, ma questa è un’altra storia. Quello che ci preoccupa è invece la dimenticanza del Comune, e non è la prima anomali che stranamente si riscontra negli uffici comunali quando si parla di Hotel Universo”.

“Si parte dai due platani ‘malati’ abbattuti per sicurezza e che adesso permettono a numerose finestre dell’hotel di avere una stupenda vista su piazza Napoleone e palazzo Ducale, alberi che ci si dimentica di ripiantare. Adesso dopo le proteste di Italia Nostra e di altre associazioni, si promette la ripiantumazione per il prossimo autunno, con molta calma, sembra in virtù di regolamenti fitosanitari e di altre norme regionali – prosegue il movimento -. Ora è scoppiato il caso dei 68 mila euro di canone per l’occupazione di suolo pubblico della scala d’emergenza che occupa una piazzetta pubblica, e che l’Hotel non avrebbe mai pagato. Secondo le dichiarazioni del responsabile dell’hotel, il comune avrebbe dimenticato di chiederle, appena saranno chieste l’Hotel è disponibile a pagare anche eventuali sanzioni”.

“Già perché secondo quanto afferma l’inchiesta del Fatto quotidiano la concessione era scaduta e quindi quell’occupazione sarebbe abusiva e quindi il comune, dopo esser stato allertato dall’accesso agli atti fatto dal giornale, ha predisposto una nuova concessione con validità retroattiva, ma comunque per i mesi di occupazione abusiva dovrebbe essere pagata anche la sanzione – vanno avanti i pentastellati -. Strane queste dimenticanze degli uffici comunali, noi come M5S di Lucca abbiamo presentato un’interrogazione in merito perché vorremmo sapere quali sono i dirigenti e magari assessori responsabili di queste dimenticanze. Non vorremmo che i responsabili poi a fine anno si prendano pure i premi di produttività o alte prebende. Vanno comunque chiariti tutti gli aspetti e passaggi di questa vicenda che politicamente lascia qualche dubbio, non ci risulta che simili dimenticanze siano la norma, anzi il comune è ben attento a riscuotere quanto dovuto dai cittadini, come mai quest’oblio per l’Universo? Già ricordiamo alcune questioni che ponemmo quando si fece la ristrutturazione”.