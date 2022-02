Lazzarini: “Bene la fusione tra Akeron e Nubess, ma Tambellini non alzi i toni”

Fusione tra Akeron e Nubess, è polemica dopo le parole del sindaco Alessandro Tambellini sull’ex manifattura Tabacchi. A intervenire, dopo il gruppo Uniti per la manifattura, è il commercialista Giorgio Angelo Lazzarini.

“Benissimo la fusione tra Akeron e Nubess – scrive Giorgio Angelo Lazzarini – ma Tambellini sa di che parla? Innanzitutto moderi il linguaggio, l’innaturale veemenza è stata la sua. Lui ha usato toni sempre offensivi e innaturalmente veementi, (come quando ebbe a dire che la critica al project financing proveniva da menti che non erano nemmeno all’altezza della terza media, salvo poi all’ultimo dover ammettere che quelle menti e quei cittadini avevano ragione). Gli ricordo che a dire no al project presentato per ben due volte, project che avrebbe dato poi seguito al progetto vero e proprio sulla Manifattura di fatto è stato lui riconoscendo che ci sarebbe stato un danno erariale per il Comune, dando quindi ragione ai comitati”.

“Per aggirare l’ostacolo ha adottato in tutta furia una delibera per vendere due degli immobili della manifattura, per poi sempre in tutta fretta bandire un’asta dell’immobile più importante che ancora oggi non sappiamo a chi è stato assegnato. Per fare questo Tambellini ‘democraticamente’ ha ignorato 1400 firme raccolte per attivare la legge regionale sul processo partecipativo. Quella vendita – conclude Lazzarini – ha messo un’ipoteca sul resto della Manifattura diminuendone il valore. Ci dica piuttosto che cosa verrà fatto nello steccone. Lui lo sa? È rappresentante dei cittadini, per un complesso immobiliare così importante è a questi, che con ‘innaturale veemenza’ chiedono di sapere, deve dare risposte”.