Associazioni e cittadini, mobilitazione per la pace a Lucca

Trentasette associazioni, tanti cittadini e le istitituzioni, per far partire a Lucca e sul suo territorio una mobilitazione per la pace. Con l’obiettivo di organizzare una manifestazione per esprimere la volontà di tante e tanti a dire no a qualsiasi ipotesi di guerra.

È l’appello lanciato in maniera partecipata, e che si apre all’adesione di tutte i singoli e le organizzazioni interessati.

“Lucca si mobilita per la pace – recita l’appello – Le seguenti associazioni, i seguenti cittadini e le seguenti istituzioni, chiedono l’impegno importante e urgente di tutta la città, della sua cittadinanza, della organizzazioni e delle istituzioni, per rendere forti e visibili le nostre voci, che si stanno levando per scongiurare ogni ipotesi di guerra: al confine tra l’Ucraina e la Russia, dove spirano venti preoccupanti di conflitto; e in ogni altro luogo del pianeta, dove la guerra è già presente e latente. Compiamo ogni sforzo per la pace. Insieme, lanciamo un appello aperto a tutte e tutti: per costruire una rete che possa realizzare azioni concrete. Per partecipare alle iniziative di approfondimento, che nelle prossime settimane saranno organizzate. Affinché anche il nostro territorio aderisca alla mobilitazione nazionale Loro preparano la guerra, noi prepariamo la pace. Per organizzare un presidio di una manifestazione partecipata ed aperta, che abbiamo intenzione di realizzare nei prossimi giorni, insieme, in una piazza della nostra città”.

Per aderire all’appello, i cittadini e le organizzazioni possono inviare una mail a osservatoriodeidiritti@comune.lucca.it, specificando un proprio riferimento. Queste le prime adesioni, promotrici dell’appello: Aedo, Aeliante, Amani Nyayo, Arci Lucca, Associazione di volontariato Maria Antonietta e Renzo Papini, Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, Associazione Amici del Villaggio del Fanciullo, Associazione Saharawi Kalama Lucca, Auser Volontariato Lucca, Avis Lucca, Casa Alfa Lucca, Ce.I.S. Gruppo giovani e comunità, Centro donna Lucca, Centro Zerka T. Moreno, Conpartecipo, Cgil Lucca, Cittadinanzattiva Lucca, Coming Out, Comitato Unicef Lucca, Commissione giustizia e pace Arcidiocesi di Lucca, Communitas Odv, Comunità di Sant’Egidio Lucca, Condotta Slow Food Lucca Compitese Orti lucchesi, Coordinamento donne Spi cgil Lucca, Croce Verde P.A. di Lucca, Echo Lucca, Equinozio Lucca, Fondazione Villaggio del Fanciullo, Fondo Arturo Paoli Lucca, Kethane rom e sinti per l’Italia, L’amore non conta i cromosomi Onlus, La Città delle donne Odv, Libertas Lucca, LuccAut, Normalmente, Scuolina Raggi di Sole, Unione italiana ciechi e ipovedenti Lucca, Daniele Bianucci, Roberto Crea, Marco Del Pistoia, Marina Iaccarino, Romina Incorvaia, Sandra Nannizzi, Valentina Pagliai, Nicola Pera, Maria Pia Pieri, Carolina Rollier, Armanda Salvatori, Rossana Sebastiani, Ilaria Vietina, Comune di Lucca, Comune di Capannori, Provincia di Lucca.