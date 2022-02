Lucca si mobilita per la pace, alla manifestazione presente anche il presidio di Libera

Ad unirsi all’appello Lucca si mobilita per la pace anche il gruppo di Libera della sezione di Lucca.

“Il presidio di Libera che ha sottoscritto la Campagna Ucraina di mobilitazione nazionale lanciata da Peacelink verso la manifestazione del 26 febbraio – si legge in una nota – aderisce all’appello di Lucca e si unisce alla mobilitazione per la pace. Ritieniamo necessario ribadire che l’Italia ripudia la guerra, citando l’articolo 11 della nostra Costituzione, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Noi di Libera – conclude il gruppo – riteniamo importante partecipare e sostenere una mobilitazione che coinvolga l’intera cittadinanza per affermare e favorire una cultura della pace”.