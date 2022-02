Educazione e formazione, via al bando per i contributi

C’è tempo fino al 7 marzo prossimo per partecipare al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività nel settore educativo e dell’istruzione che dovranno svolgersi entro l’anno corrente. “In particolare il bando è rivolto alla realizzazione di iniziative rivolte alla promozione della formazione in tutte le età della vita – afferma l’assessora alle politiche formative, di genere e alla continuità della memoria storica Ilaria Vietina – alla promozione dell’offerta culturale della città, alla promozione, attuazione e protezione dei diritti dei minori e alla riduzione della disparità di genere e perseguimento della democrazia paritaria”.

Il bando è rivolto a persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, comitati, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, che presentino richiesta per la realizzazione di attività iniziative a favore della comunità locale. Ad ogni soggetto ammesso potrà essere concesso un contributo di massimo 2’000 euro. Il bando i moduli sono dosponibili all’indirizzo (clicca qui).