Dalla scienza all’attualità, al via il ciclo di incontri ‘Voci di biblioteca’

In biblioteca non solo per leggere, ma anche per incontrarsi e discutere di scienza, attualità, storia e archeologia. Si chiama Voci di biblioteca il ciclo di presentazioni di libri organizzato dalla Scuola Imt e dal Comune di Lucca dedicato a grandi e piccini, articolato in cinque appuntamenti in cui gli autori incontreranno il pubblico per raccontare le loro opere e approfondire gli argomenti assieme a professori, ricercatori e dottorandi della Scuola Imt.

Gli incontri si terranno alla Biblioteca Civica Agorà e alla biblioteca della Scuola Imt, sempre alle 18, a partire dal 25 febbraio, quando la giornalista Viola Bachini presenterà il libro, scritto insieme a Maurizio Tesconi, dal titolo Fake people. Storie di social bot e bugiardi digitali assieme a Gabriele Costa, professore di informatica. L’incontro si terrà alla biblioteca della Scuola Imt. Ad aprire la rassegna saranno l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti e Emiliano Ricciardi, professore di neuroscienze cognitive e delegato del direttore alla comunicazione, terza missione e disabilità della Scuola Imt.

I misteri della nostra mente durante il sonno sono invece al centro del secondo incontro in programma alla biblioteca Agorà il 10 marzo alla presenza del neurologo Giuseppe Plazzi, autore de I tre fratelli che non dormivano mai e Giulio Bernardi, ricercatore in neuroscienze. Si parlerà di grandi donne del passato, figure eccezionali che sono riuscite a rompere il rigido schema medievale che le voleva emarginate e sottomesse all’uomo nell’incontro in programma venerdì 22 aprile alla biblioteca della Scuola Imt con Chiara Frugoni, storica e autrice di Donne medievali, sole, indomite, avventurose e Ruggero Longo, ricercatore in storia dell’arte.

Scava con Archeokids. Il manuale del giovane archeologo è l’appuntamento dedicato ai bambini in programma alla biblioteca Agorà venerdì 6 maggio alla presenza degli autori, cinque archeologhe e archeologi che sveleranno ai più piccoli i segreti di una delle professioni più belle del mondo e Caterina Lobianco, dottoranda in analisi e gestione del patrimonio culturale. L’evento conclusivo, in programma mercoledì 18 maggio alla biblioteca Agorà, sarà affidato alla linguista Vera Gheno e al suo libro Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole. L’autrice dialogherà assieme a Linda Bertelli, professoressa in estetica e studi visuali, su uno dei temi più dibattuti negli ultimi tempi, ovvero la declinazione al femminile di parole che abbiamo sempre e solo utilizzato al maschile, anche in relazione a donne.

Per partecipare agli eventi, tutti ad ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione, la presentazione di green pass rafforzato (escluso i minori di 12 anni) e l’utilizzo di mascherine Ffp2. Per informazioni e prenotazioni scrivere a lib@imtlucca.it.