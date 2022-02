Sono stati accolti questa mattina (21 febbraio) nel cuore della città, a palazzo Ducale, i giovanissimi studenti erasmus provenienti da Portogallo, Polonia e Creta. Una stanza, quella del consiglio provinciale, di nuovo riempita dalle bandiere europee nel segno del progetto di mobilità scolastica Let’s visit my Hometown, di cui la scuola secondaria di primo grado di Camigliano è partner.

Un percorso che, dopo due anni di stop and go, è riuscito a rimodellarsi per sfidare e vincere la pandemia: iniziato nel dicembre 2019, è andato avanti grazie alla collaborazione creatasi tra gli insegnanti e gli istituti scolastici che anche in questo campo hanno saputo potenziare l’aspetto digitale del progetto, inizialmente previsto come supporto alle mobilitazioni, ma diventato mezzo di contatto e confronto anche nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria che ha impedito a ragazzi e docenti di muoversi oltre i confini. L’obiettivo dell’iniziativa, parte del programma europeo Erasmus Azione K02 2019/2021 – poi prorogato al 2022 – è infatti quello di fare delle differenze linguistiche e culturali dei paesi partecipanti il punto di forza per una conoscenza comunitaria, che mira a rintracciare le somiglianze storiche e artistiche dei ‘luoghi del cuore’ che abitano ognuno di noi. Far vedere all’esterno, in sostanza, una Lucca inedita: quella raccontata dagli studenti che quotidianamente la vivono al di fuori delle guide turistiche e che meglio possono trasmetterla ai loro stessi coetanei.

Gli insegnanti e i 20 studenti che hanno avuto l’occasione di partecipare al progetto – 5 per ciascuna scuola aderente al progetto tra l’istituto comprensivo di Camigliano, la Szkola Podstawowa di Bydgoczsz, la Escolas Canelas di Vila Nova de Gaia e il Gymnasio Archanes di Heraklion – prima di visitare la città, si sono trovati e incontrati per la prima volta a palazzo Ducale per i saluti di benvenuto, accolti dalla dirigente scolastica Gioia Giuliani, dal vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi e dal sindaco, nonché presidente della Provincia Luca Menesini. Tutti hanno sottolineato l’importanza di poter essere di nuovo in una stessa stanza nel segno dell’altra ripartenza della scuola, quella fatta di socialità e relazioni ma anche di viaggi e scambi internazionali.

“Sono contento che oggi possa ripartire il progetto erasmus – ha detto il presidente della Provincia Luca Menesini -. Iniziative come questa contribuiscono a creare una cittadinanza europea basata sull’amicizia, sulla conoscenza dei posti che caratterizzano le nostre storie e sono il volto di un’Europa che è più forte della pandemia. Quindi grazie a ognuno di voi per essere qui, grazie al lavoro delle insegnanti che vi ha portato fin qui e continuante sempre a crescere con la curiosità per maturare nuovo esperienze e conoscere nuove persone”.

Dopo i saluti istituzionali alunni e insegnanti sono scesi in città dove ad attenderli, oltre a una visita ai ‘luoghi del cuore’, ci sarà una sorta di caccia al tesoro artistica tra le vie del centro. Nei prossimi giorni e fino al 25 febbraio, la scuola secondaria di primo grado di Camigliano e in particolare le insegnanti Monica Benvenuti e Sabrina Terziani, organizzeranno photo contest, visite a luoghi di interesse e laboratori per la produzione di materiale turistico. La delegazione ospite, composta da 21 persone alloggerà all’interno delle Mura di Lucca (i ragazzi non sono più ospitati nelle famiglie come succedeva prima dell’emergenza sanitaria). Il progetto Let’s visit my Hometown proseguirà a primavera quando studenti e insegnanti voleranno a Bydgoczsz in Polonia, per scoprire, appunto, nuove realtà.