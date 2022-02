Garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in un anno oltre 70 interventi

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Lucca. La seduta di questa sera (22 febbraio) si è aperta con la presentazione della relazione della garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, Marcella Matelli.

“Sono trascorsi nove mesi da quando è stato attivato questo ruolo – le parole della garante Marcella Matelli -. Il compito del garante è quello di favorire ogni opportuna iniziativa intesa ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’integrazione, alla inclusione sociale e alla tutela della salute. Tra le linee guida ci sono dieci punti, tra cui collaborazione, azione, ascolto e diffusione di una cultura inclusiva. Sono oltre 70 gli interventi effettuati dall’8 di maggio del 2021, la prima priorità è stata quella dell’ascolto dei cittadini che ne avessero la necessità. Ci sono state anche attività propositive e legate a informazioni in vari settori. Quasi tutti gli interventi sono andati a buon fine. Ci sono state realtà particolarmente complesse che hanno concesso un’attività ‘mediatoria’ particolarmente complicata. Il lavoro è stato agevolato dalla disponibilità di tutti, anche nelle situazioni più complesse, a cominciare dalle persone che operano in seno all’ente Comune. Un percorso difficile e delicato che necessita di grande premura e riservatezza. Una di cosa di cui sono molto contenta, tutto quello che è inerente al collocamento è stato portato a compimento. Abbiamo chiesto al presidente della regione Toscana di nominare un garante regionale che faccia da coordinatore. Devo dire grazie a tutti, dai consiglieri alle associazioni, siete stati molto presenti e disponibili”.

“La garante va ricordato che ha iniziato il suo lavoro in un anno orribile a causa della pandemia – ricorda il consigliere di Sinistra Con Pilade Ciardetti -. La nostra amministrazione ha sempre avuto grande attenzione verso il mondo della disabilità, dando vita alla figura del garante. Un punto di riferimento concreto e leale per le persone con la disabilità. I rapporti con il tavolo per la disabilità sono sempre più stretti, stiamo lavorando per rendere sempre più efficiente ed efficace la collaborazione. Grazie Marcella Matelli per il lavoro svolto fino ad ora”.

Sul tema interviene anche la consigliera Simona Testaferrata (Fdi): “Da sempre noi siamo attenti sul tema della disabilità, una tematica importante e fondamentale per definirsi una società moderna e inclusiva. Non si deve parlare di disabilità, ma di unicità di una persona. Si è lavorato, ma si deve fare ancora molto. Ogni persona ha bisogno di essere inserita, parlo anche di alternanza scuola lavoro. La rete è fondamentale per creare un mondo diverso. Serve un buon sistema di modello inclusivo. L’inclusione ha bisogno di tanti passaggi, non fermiamoci qui con questo progetto”.

Breve l’intervento del sindaco Alessandro Tambellini, del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e dell’assessora al sociale Valeria Giglioli, che ringraziano la dottoressa Matelli per il suo anno densissimo di attività.

Rimandata la trattazione della delibera riguardante l’approvazione del regolamento comunale avente ad oggetto “criteri e modalità applicative del calcolo del contributo e delle sanzioni in materia urbanistica”.

Ok dal consiglio comunale (20 voti favorevoli e 1 astenuto) al riconoscimento del debito fuori bilancio per spese di lite relative a quattro sentenze, per un totale di 1225,87 euro.

Via libera anche alle modifiche al regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e del “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” .

“Con questa delibera vengono apportate delle modifiche al regolamento che per la maggior parte sono errori tecnici/materiali o refusi – spiega l’assessore Giovanni Lemucchi -. La novità più importante è quella relativa alle modifiche sui canoni relativi alle stazioni radio base e tutte le infrastrutture di comunicazione elettronica. Qui il Parlamento è intervenuto in modo pesante sulla casse di comuni. Solo nel 2022 nel nostro Comune abbiamo una minore entrata di 400mila euro. Tutti i Comuni si sono mossi nei confronti del governo per attutire questa normativa”.

La pratica è stata approvata con 20 voti favorevoli e un astenuto.