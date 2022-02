Tpl, in arrivo 32 nuovi bus entro il 2027: 26 saranno elettrici

Saranno 32 i nuovi bus, per la maggior parte elettrici, che andranno gradualmente a sostituire, nei prossimi anni, i vecchi mezzi a gasolio nel trasporto pubblico locale.

La giunta Tambellini ha infatti dato il via libera stamani (22 febbraio) a una nuova operazione di rinnovo del parco mezzi del Tpl, che prevede un finanziamento di 7 milioni e 471mila euro del Pnrr per acquistare 13 nuovi bus elettrici e le relative infrastrutture per la ricarica. L’investimento consentirà l’ammodernamento dei mezzi che circolano sulle linee ad alta mobilità e andranno a sostituire autobus alimentati a gasolio, il tutto con una riduzione dell’inquinamento da polveri sottili e un miglioramento della qualità dell’aria.

“Questi 13 bus – spiega l’assessore alla mobilità Gabriele Bove – vanno ad aggiungersi ai 19 (13 elettrici e 6 ibridi) per i quali siamo riusciti ad ottenere nel 2021 un finanziamento da parte del ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili di 7 milioni e 786mila euro euro. In questo modo saremo in grado, nei prossimi anni, di rinnovare profondamente la flotta dei mezzi pubblici circolanti sul territorio comunale, con miglioramenti attesi in termini di impatto ambientale oltre che di livelli di comfort per gli utenti del trasporto pubblico”.

I primi 3 nuovi bus elettrici entreranno i circolazione entro la fine del 2024: nei due anni successivi saranno inseriti nella flotta tutti gli atri 29.