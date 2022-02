Da dieci giorni vanno a scuola senza il riscaldamento in classe. Ancora una volta, dopo un inverno di disagi gli studenti dell’Ite Carrara di Lucca sono tornati stamani (23 febbraio) in piazza per manifestare il loro malcontento. Ma la protesta per la caldaia ancora ko è stata la goccia – fredda – che ha fatto traboccare il vaso. Il sit-in è stata l’occasione per studenti e anche alcuni insegnanti per allargare i temi ai tanti problemi vissuti dalla scuola e dagli altri istituti lucchesi.

Per questo il messaggio è diretto alla Provincia, sotto il cui palazzo si è svolto il presidio degli studenti, i quali impugnando cartelli e sollevando striscioni hanno messo in luce le numerose criticità che si trovano quotidianamente ad affrontare. Una protesta che ha sortito l’effetto desiderato: il presidente dell’ente di palazzo Ducale Luca Menesini è sceso in piazza per ascoltare le richieste dei rappresentanti d’istituto, che lo hanno seguito all’interno della sede provinciale.

“Oggi siamo qui per protestare per i nostri diritti: ovvero il riscaldamento nella nostra scuola e il padiglione che tarda ad arrivare – ha spiegato Andrea, rappresentante d’istituto -. Alcuni di noi sono infatti costretti a fare lezione nei laboratori perché ci sono state tolte delle aule. Da troppo tempo va avanti questa situazione: il padiglione c’era stato promesso per i primi mesi del 2019, poi la consegna è slittata a settembre 2019, poi a settembre 2021 e ora a settembre 2022. A questo punto non sappiamo più se fidarci o meno. Per quanto riguarda la caldaia, dopo anni di malfunzionamento, ieri sono venuti dei tecnici specializzati di Livorno a vederla: di fatto hanno detto che è irreparabile e che l’unica soluzione sarebbe sostituirla”.

“La caldaia mal funzionante – avevano spiegato gli studenti prima di scendere in piazza – è solo la punta dell’iceberg e che la scuola, le scuole, hanno bisogno di uno sguardo attento e premuroso da parte di ognuno a tutela della loro dignità. E non è certo dignitosa la carenza di bagni di cui il nostro istituto soffre dopo che il Civitali ha dovuto far proprio anche il piano terra del padiglione centrale dopo avere, a suo tempo, occupato quello prospiciente lo stadio. Non è certo dignitosa la mancanza di aule che costringe le classi del triennio ad avvalersi, a rotazione, della biblioteca. Non è certo dignitoso che esili pareti di cartongesso riducano sempre più gli spazi per aule e laboratori e, a detrimento dell’attività didattica, siano fonte di propagazione dei rumori anziché presidio al loro isolamento. Non è dignitoso, anzi, è tragicomico che proiettori e lavagne Lim siano spesso inutilizzabili, a dispetto del danaro pubblico investito, per l’assenza di tende che inibiscano la luce quando serve la penombra. Non è, infine, dignitosa la mancanza di visione complessiva della realtà da parte degli organi competenti: come è possibile immaginare di risolvere i problemi del Carrara senza sbrogliare, contestualmente, quelli del Civitali e dove dobbiamo immaginarci, nel prossimo futuro, se a settembre il padiglione che avrebbe dovuto essere pronto nel 2019 non lo sarà ancora e verrà distrutto, come da programma, quello centrale che ci accoglie adesso?”.

(Notizia in aggiornamento)