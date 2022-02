Una giornata dedicata alla solidarietà per il Burkina Faso

Salute per tutti è una campagna di raccolta fondi che è nata da 50&Più Lucca poco più di un anno fa, quando ancora il virus ci confinava in zona rossa. Questo progetto solidale è stato una risposta spontanea ai tempi in cui viviamo di un gruppo di docenti dell’associazione che assieme alla coordinatrice della Università 50&Più Rosa Conte hanno voluto ribadire che il diritto alla salute è uno di quelli più inalienabili che l’essere umano deve tutelare come uno dei beni più preziosi.

Ci sono paesi meno fortunati del nostro dove la salute pubblica è un miraggio e oltre al Covid si muore per altre malattie molto più comuni e ormai da noi endemiche. Uno di questi paesi è il Burkina Faso, dove con l’aiuto della Dottoressa Mariella Felici l’associazione 50&Più ha già costruito negli anni precedenti alla pandemia dei pozzi per dei villaggi rimasti senza acqua potabile.

“Questo fine settimana – si legge in una nota – ci ritroveremo in un’occasione pubblica per raccontarvi il successo di questa iniziativa illustrandovi gli esiti, i risultati raggiunti. Sabato 26 febbraio, alle 16 grazie alla sinergia e alla collaborazione con la Fondazione Banca del Monte che ha da subito condiviso lo spirito e il valore e l’importanza dell’iniziativa, si terrà un evento speciale di solidarietà, poesia, letteratura e teatro, finalmente in presenza dopo che la campagna è nata e si è svolta esclusivamente a distanza tramite le piattaforme e i social”.

Nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni” in Piazza San Martino di Lucca le due testimonial della raccolta fondi, la dottoressa Felici e l’autrice e scrittrice del Burkina Clémentine Pacmogda, che racconteranno gli effetti positivi nella vita di molte famiglie che grazie alla generosità di chi ha contribuito hanno potuto ricevere conforto e sollievo e curare i loro ammalati.

Si parlerà anche di letteratura attraverso un talk sul secondo volume di Clémentine, Wendyam! La volontà di Dio, autobiografia della infanzia della scrittrice fra sacrifici, privazione, gioie, conquiste, miracoli e attese nel suo paese di origine. L’evento verrà impreziosito dalla presenza della poesia di Doris Bellomusto, una poetessa e prof. di liceo calabrese di origine e toscana di adozione, che ci presenterà la sua seconda raccolta Fra L’Olimpo e il Sud in un modo molto particolare, attraverso il teatro. Gli allievi di Francesco Tomei, docente dei laboratori teatrali 50&Più, porteranno in scena Mediterranea, un breve reading teatrale dove la poesia di Doris rivive a fianco della prosa scritta dagli studenti, per una riflessione profonda sul senso del viaggio interiore, del mettersi in moto per cercare fortuna o per divagare, per conoscersi e riscoprirsi uomini e donne ancorati alle proprie radici mediterranee.

L’ingresso all’evento è gratuito e su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivi una mail a info@50epiu-unilucca.it oppure francescotomei.teatro@gmail.com, ingresso consentito con Green Pass rafforzato e con mascherina FFP2.