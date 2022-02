Via Elisa, Confesercenti: “Bene il senso unico con il mantenimento degli spazi alle attività”

“Bene il senso unico in via Elisa con il mantenimento degli spazi di suolo pubblico destinato alle attività commerciali”. Arriva da Confesercenti Toscana nord, e dalla sua presidente dell’area lucchese, il via libera al provvedimento che modifica il traffico in via Elisa eliminando il doppio senso di marcia.

“Un anno fa avevamo incontrato l’amministrazione comunale appena ventilato il progetto di senso unico di via Elisa chiedendo come punti fermi a questo provvedimento un numero congruo di parcheggi non solo per i residenti ed il mantenimento del suolo pubblico per le attività presenti. Ricevemmo garanzie in tal senso come garanzie anche sul fatto che il senso unico sarebbe scattato solo dopo il completamento della nuova rotonda di porta San Jacopo. Sul suolo pubblico per le attività esistenti – prosegue Confesercenti Toscana Nord – l’assessore Bove ha garantito che non ci saranno modifiche alle attuali concessioni anche se ricadranno negli spazi destinati ai residenti. In questo caso ci auguriamo che il rinnovo non trovi inghippi burocratici legati proprio alla presenza degli stalli gialli. Importante anche garantire la sicurezza per ciclisti e pedoni che dal centro storico usciranno dalle mura da Porta Elisa, e soprattutto aver mantenuto il numero di stalli a pagamento che ovviamente saranno nel lato opposto rispetto alle attività. Adesso attendiamo il via dei lavori in piazza Santa Maria con un progetto di riordino e pedonalizzazione che ci trova pienamente d’accordo”.