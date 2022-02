In piazza Napoleone la manifestazione contro la guerra

Su richiesta della Questura si svolgerà in piazza Napoleone, e non in piazza San Michele, come precedentemente comunicato) la manifestazione Mettiamo la pace al centro, in programma domani (26 febbraio), alle 17.

L’iniziativa è partita dai soggetti promotori dell’appello Lucca si mobilita per la pace: a cui, in una manciata di giorni, hanno aderito più di cinquanta associazioni del territorio, centinaia di cittadini a titolo personale e istituzioni come i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e la Provincia.

La manifestazione sarà proprio nel giorno della mobilitazione nazionale della rete di peacelink, a cui l’iniziativa aderisce formalmente: e vuole rappresentare un momento di riflessione e testimonianza, circa i venti di guerra che arrivavano dal confine tra l’Ucraina e la Russia, per anche per tutti i luoghi del Pianeta in cui il conflitto è palese o latente.

Gli organizzatori invitano gli interessati a presentarsi all’iniziativa con la sola bandiera della pace, evitando ogni altro simbolo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa per il contenimento della pandemia Covid-19.

Per firmare l’appello promosso da “Lucca si mobilita per la pace”, si può inviare una mail a luccaperlapace@gmail.com; al solito indirizzo, si può anche richiedere ogni informazione. Il movimento è anche presente su facebook, col gruppo “Lucca si mobilita per la pace”.