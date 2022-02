Lucca, in servizio la nuova pediatra Antonella Fossi

Dallo scorso 1 febbraio, la dottoressa Antonella Fossi, medico pediatra di libera scelta, ha iniziato la propria attività nell’ambito territoriale di Lucca, con l’apertura del proprio ambulatorio a Lucca, in via Castracani 153.

Gli assistiti che devono scegliere il proprio pediatra di famiglia possono effettuare la scelta attraverso le seguenti modalità:App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store); Totem PuntoSI; portale web Open Toscana; sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest attraverso il modulo on line o via email.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali. Per la scelta dell’assistenza dei pediatri di libera scelta i genitori di bambini sotto i 14 anni dovranno rivolgersi a uno degli uffici anagrafe di scelta del medico presenti sul territorio. Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori si presenti con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio. Per gli orari di apertura degli sportelli è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce Sedi territoriali – Distretti.

Si ricorda che l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni . Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale.