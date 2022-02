Ucraina, in San Martino una veglia di preghiera per la pace

“La situazione in Ucraina e le prospettive oscure per l’Europa e per il mondo ci sollecitano alla preghiera, affinché il Signore converta le menti e i cuori”. È con queste parole che l’arcivescovo Paolo Giulietti convoca i fedeli lucchesi a una veglia di preghiera per la pace si terrà nella cattedrale di San Martino lunedì (28 febbraio) alle 21.

“Consapevoli che ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni – spiega l’arcivescovo – intendiamo dunque invocare il dono della pace nella preghiera, affinché tacciano le armi. Inoltre invito ad aderire alla Giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta da Papa Francesco per il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri”.