Una tesi di laurea sulla questione Saharawi, l’associazione Kamala plaude Filippo Vita

Una tesi di laurea sulla questione Saharawi tra dinamiche internazionali e interessi economici. A discuterla è il giovane studente lucchese Filippo Vita che si è così laureato nella triennale di scienze politiche all’Università di Pisa.

Una notizia che lasciato grande soddisfazioni in Maura Bruschini, socia di lunga data dell’Associazione Kamala, insegnante di lettere e storia all’istituto Paladini liceo delle scienze sociali.

“Tra pochi giorni ricorrerà il 46esimo anniversario da quel 27 febbraio 1976 in cui il Fronte Polisario ha proclamato la Repubblica araba democratica sahrawi (RASD) sotto i bombardamenti dell’aviazione marocchina sui sahrawi in fuga dalle città del Sahara Occidentale occupato dal Marocco dopo la fine del colonialismo spagnolo. Sono quasi 50 anni che i profughi saharawi hanno trovato asilo nel sud-ovest dell’ Algeria (regione di Tindouf) – ricorda Bruschini -. Invano in questi anni si sono succedute risoluzioni che dovevano accompagnare e garantire l’autodeterminazione del Popolo Saharawi, che si trova nuovamente in una fase di resistenza armata, nel silenzio della comunità internazionale, dopo che il Marocco ha rotto, il 13 novembre 2020, la tregua in vigore dal settembre 1991. La Provincia di Lucca e molti comuni a partire dal Capoluogo sono gemellati con le tendopoli Saharawi nel deserto dell’Algeria attraverso la sottoscrizione di patti solidarietà con il Popolo Saharawi, nell’ambito di questo rapporto duraturo nel tempo l’associazione ha sviluppato vari progetti nelle scuole e rivolti alla cittadinanza compresa l’ospitalità di piccoli gruppi di bambini saharawi in estate, che sono stati sospesi negli ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria”.