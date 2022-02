Vigili del fuoco, pubblicato il bando per il concorso per 300 posti

Nella Gazzetta ufficiale (IV serie speciale concorsi ed esami, di oggi) è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Fns Cisl in collaborazione con lo Ial organizza un corso di preparazione alla prova preselettiva al concorso a 300 posti nel ruolo operativo nei vigili del fuoco.

Dal 1 marzo per aderire al corso rivolgersi ai front-office delle sedi Cisl di Lucca, in viale Puccini 1780 S.Anna, telefono 0583508811, e Viareggio, in Largo Risorgimento 9, telefono 0584384459, dalle 9 alle 12 e dalle 15 fino alle 18,30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12 del sabato.

Per consultare il bando www.vigilfuoco.it area concorsi.