Controversie di lavoro, la risoluzione negoziale al centro del convegno a Lucca

Grande attesa per il convegno organizzato in San Francesco venerdì (4 marzo) dalla Fondazione Giuseppe Pera, avente ad oggetto La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro alla luce della recente riforma legislativa. La giornata vuole fare il punto sugli strumenti che l’ordinamento ha nel tempo introdotto per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro fino alle novità introdotte dalla legge di riforma del processo civile.

La giornata si terrà finalmente in presenza ed è accreditata dall’ordine degli avvocati e dall’ordine dei consulenti del lavoro di Lucca, oltre che promossa con il patrocinio e in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Lucca, l’associazione giuslavoristi Italiani – sezione toscana (Agi), l’ordine dei consulenti del lavoro di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il centro nazionale di studi del lavoro Domenico Napoletano – sezione Toscana, la scuola di Alti studi Imt di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro e la Consulta toscana dei Consulenti del lavoro.

“Siamo molto orgogliosi di riprendere anche nel nuovo anno a pieno regime la nostra formazione – commentano la presidente della Fondazione Giuseppe Pera, Ilaria Milianti e il direttore della Fondazione, Marco Cattani – e siamo ancora più orgogliosi di farlo approfondendo un argomento cruciale e di grande attualità per tutti i giuslavoristi. Il mondo del lavoro sta subendo profonde trasformazioni, anche alla luce degli ultimi due anni che abbiamo vissuto, e si trova ad affrontare quotidianamente situazioni complesse ed estremamente delicate che impongono da parte di tutti gli addetti ai lavori un atteggiamento di grande responsabilità e competenza. Con questa conferenza vogliamo offrire agli avvocati, ai consulenti del lavoro e tutti coloro che operano nel mondo del lavoro un momento di approfondimento e di riflessione, analizzando quegli strumenti che rappresentano un’alternativa più rapida, ma non per questo meno efficace, per la tutela dei rapporti di lavoro. In questo quadro l’apertura della negoziazione assistita anche in materia di lavoro chiama tutti gli operatori ad una verifica e ad un approfondimento delle implicazioni sostanziali e procedurali”.

Il programma. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione della presidente dell’associazione giuslavoristi italiani Tatiana Biagioni, la sessione mattutina sarà dedicata al tema del lavoro e strumenti di negoziazione delle controversie. L’intervento di apertura sarà a cura della professoressa emerita dell’Università di Pavia e avvocata, Mariella Magnani. A seguire, l’avvocata Stefania Mangione dell’associazione Comma 2 illustrerà l’istituto della conciliazione in sede sindacale mentre Elisabetta Calcagno, funzionaria dell’Ispettorato territoriale di Genova, affronterà le modalità e le implicazioni della conciliazione dinanzi all’Ispettorato nazionale del lavoro. La prima parte della giornata si concluderà con l’intervento dell’avvocato Pasquale Staropoli, direttore della scuola di alta formazione dei consulenti.

La sessione pomeridiana sarà invece rivolta alla negoziazione assistita e ai nuovi profili di opportunità che offre. A coordinarla spetterà a Giovanni Mammone, già Primo presidente della Corte di Cassazione. Il direttore della Scuola di Alta Formazione Avvocati Giuslavoristi italiani, l’avvocato Renato Scorcelli, analizzerà i profili fiscali e contributivi delle transazioni di lavoro mentre la dottoressa Daniela Paliga, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Torino, affronterà il tentativo di conciliazione attraverso l’esperienza del Giudice del lavoro.

La relazione conclusiva sarà affidata al professor Francesco Paolo Luiso, già ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Pisa e oggi presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte e interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, che farà il quadro completo sulla negoziazione assistita in materia di lavoro.

La partecipazione alla giornata di studi è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una mail a segreteria@fondazionegiuseppepera.it.