Nuovi spazi, nuovi attrezzi, recinzioni e arredi negli orti civici di via Santa Chiara a pochi passi da San Francesco.

Grazie a un finanziamento della Regione Toscana il Comune di Lucca ha realizzato un’area recintata aggiuntiva che si affianca a quella già in uso. In questo spazio potranno trovare posto altri sei orti civici che verranno assegnati a cittadini che vogliono coltivare, insalata, pomodori, cipolle e tutte quelle piante alimentari o ornamentali che desiderano. Questa mattina l’assessore ai processi di partecipazione Gabriele Bove, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e alcuni abitanti della zona di San Francesco hanno visitato l’area verde che si trova alle spalle della sede del genio civile.

Foto 3 di 4







“L’esperienza degli orti civici ci riporta alla cultura agroalimentare della nostra tradizione – afferma l’assessore Gabriele Bove – a Lucca abbiamo realizzato orti da affidare ai cittadini qui, in un cortile della biblioteca Agorà e sulle rive del Serchio Fattoria urbana degli Albogatti. Tutte esperienze di successo che si stanno ingrandendo vista la crescente richiesta di partecipazione. Gli Orti sociali sono luogo di svago e di socialità anche intergenerazionale, di educazione all’alimentazione sana ed ecologica. Voglio ringraziare i giardinieri del servizio parchi e giardini del Comune per l’aiuto dato a sostegno di questi progetti”.

Insieme alla nuova area di coltivazione, negli orti di via Santa Chiara sono arrivate nuove attrezzature: pale, vanghe, palette, rastrelli e zappe mia anche sementi di varietà orticole tradizionali della lucchesia. Inoltre sono stati sistemati due tavoli da pic nic e due panchine. Per gli orti della Riva degli Albogatti sono stati acquistati quattro tavoli in legno, un cancello e alcune rastrelliere per le biciclette.