Lucca, il Comune pronto ad accogliere i profughi ucraini

Il Comune di Lucca, in attesa delle direttive del Governo, ha già manifestato la piena disponibilità all’accoglienza di profughi ucraini alla Prefettura che gestisce il coordinamento sul territorio della provincia di Lucca.

L’amministrazione comunale ha inoltre convocato il tavolo delle marginalità per discutere con i soggetti del terzo settore, le eventuali azioni di supporto. I cittadini ucraini che si trovano sul territorio comunale, ospiti di amici e parenti, possono rivolgersi ai servizi del settore sociale il cui personale ha già incontrato don Volodymyr Lyupak sacerdote dell’esarcato apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino della Toscana con cui rimarrà in stretto contatto.

L’assessora Valeria Giglioli questa mattina (3 marzo) si è recata alla sede Auser a Sant’Anna dove è in atto la raccolta spontanea di beni di prima necessità per le zone di guerra che ha registrato un enorme successo.