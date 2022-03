Vlady e Roman sono i due titolari del ristorante StraVinSky in via Elisa, nel centro storico di Lucca. Roman è nato in Ucraina e Vladimir ha origini russe, sono nel nostro paese da più di dieci anni e sono appassionati di cucina e vini italiani. I due si sono conosciuti a Mosca, Roman in quel momento studia come sommelier, Vlady vive nella capitale. Insieme partono per l’Italia con due sogni nel cassetto, Roman quello di studiare i vini italiani e aprire un locale proprio e Vlady quello di diventare un cantante lirico di successo. Dopo una breve permanenza in Piemonte a Alba per studiare i vini italani, entrambi riesco a coronare il loro sogno a Lucca, diventano i gestori del ristorante Stravinsky.

Oggi però, Ucraina e Russia si trovano in guerra tra loro, ma questo non ha minato il loro rapporto, anzi, sugli avvenimenti che coinvolgono l’est Europa hanno le idee chiare e a gran voce condannano l’invasione voluta da Putin dell’Ucraina.

“Desidero che si sappia – dice Vlady -, io condanno tutto quello che sta accadendo in Ucraina, l’unica cosa certa è che c’è stata un’invasione ed entrambi la condanniamo nella maniera più assoluta. A subire le peggiori conseguenze sarà il popolo e sono arrabbiato per questa situazione. Come russo non ho mai sostenuto la linea di Vladimir Putin, questo è anche uno dei motivi per cui ho lasciato il mio paese”.

In poco tempo la situazione del Donbass, regione in territorio ucraino, al confine con la Russia, è precipitata e l’esercito di Putin ha occupato l’area, con una manovra a tenaglia ha invaso l’Ucraina marciando su Kiev e lasciando dietro di sé macerie e devastazione. Proprio ieri le notizie che arrivano da Mariupol e Kharkiv, parlano di bombardamenti a tappeto e situazioni disperate in cui si trova la popolazione civile.

Era prevedibile una simile escalation e un’invasione Ucraina da parte di Putin?

“L’Ucraina ha sempre lottato per l’indipendenza, prima dall’Unione Sovietica e ancora prima dagli zar di Russia – spiega Roman -, l’idea di una Ucraina libera esiste da molti secoli e i fatti di questi giorni sono già capitati nella storia del nostro paese, non è la prima volta. A scuola fino a non molto tempo fa era obbligatoriamente insegnata anche al lingua russa, addirittura se si voleva andare all’università bisognava conoscere il russo, era obbligatorio. Con la caduta dell’Unione Sovietica è nato anche un sentimento europeista che si contrappone alla propaganda russa”.

Ed è proprio la propaganda russa ad essere indicata da Vlady come responsabile di molti problemi vissuti nel suo paese. “Una propaganda portata avanti da Putin”, che prende a piene mani dalla sua esperienza come agente del Kgb ed è volta a sottomettere tutti i mezzi d’informazione e far tacere le visioni opposte al suo pensiero. Ma forse quello che racconta Vlady è ancora peggio di come si potrebbe immaginare: “In Russia c’è molta propaganda filo governativa. Ricordo che quando abitavo nel mio paese, una delle prime cose che ha fatto Putin quando ha preso il potere, è stata quella di controllare i media. Le tv adesso sono tutte filo governative e molti giornalisti sono stati uccisi e fatti sparire, stessa sorte è toccata ai politici che non si allineavano al pensiero del loro leader. Tutte le voci che gridava alla libertà e al rispetto dei diritti umani, sono state fatte tacere”.

Inizialmente Putin ha dichiarato che non ci sarebbe stata un’invasione, ma solo delle operazioni militari speciali, la situazione però che si presenta sotto i nostri occhi è invece un’invasione. Il popolo russo sa quello che sta succedendo in Ucraina? E’ informato o viene tutto gestito dalla propaganda?

“Sì il popolo russo ne è a conoscenza – dice Vlady -. Dovete capire che siamo stati vittime di una propaganda per molti anni, dove se non ti allineavi al pensiero del governo, eri considerato nemico del popolo e agente che lavora per Stati esteri nemici della Russia. In un clima di questo genere è difficile riuscire ad avere un pensiero diverso da quello dominante. Anche il popolo ha le sue colpe perché non si è ribellato di un dittatore quando avrebbe potuto farlo, adesso oramai è tardi. Ci sono stati in questi anni delle proteste e delle manifestazioni contro la politica di Putin, ma venivano bollate come se fossero fomentate da stati esteri. La politica di propaganda è stata sempre quella di trovare un nemico su cui scaricare la responsabilità. Noi siamo assolutamente contrari alla politica di Putin, voglio che si sappia perché alla fine a rimetterci siamo sempre noi cittadini”.

Uno dei primi motti della propaganda è quello di seminare il dubbio nei confronti della controparte per giustificare l’uso delle armi. Ecco che gli ucraini vengono tacciati di razzismo nei confronti dei fratelli russi del Donbass e addirittura il loro governo viene assimilato al nazismo.

“E’ sempre esistito anche nel passato uno sciovinismo russo nei confronti delle nazioni confinanti – spiega Roman -, cercando di privare i popoli della propria cultura nazionale, cercando di ricondurli in seno alla grande madre Russia. La Russia viene rappresentata come una grande forza e potenza sia da un punto di vista storico che culturale, mentre i paesi fratelli come l’Ucraina vengono assimilati al suo interno. Nel 1991 dopo la caduta dell’Unione Sovietica c’è stato un referendum e il popolo ha votato per la propria indipendenza, da quel momento sono iniziati anche gli ideali nazionali. L’Ucraina fin dalla sua indipendenza ha sempre avuto come obiettivo futuro quello di staccarsi sempre di più dall’influenza russa”.

La propaganda di Putin afferma che la Russia è stata costretta ad invadere l’Ucraina perché questa voleva entrare nella Nato e si sentiva minacciata se fossero state installate delle installazioni missilistiche lungo i confini.

“Si tratta ancora di una retorica fuorviante, si cerca una giustificazione per delle barbarie assurde – sottolinea Vlady -. Puntin ha creato questa situazione, all’interno del suo paese non ha un’opposizione reale, non è uno Stato democratico ma la sua dittatura, di conseguenza la colpa viene sempre data agli Stati esteri come l’Unione europea e gli Stati Uniti, che considera nemici suoi e di conseguenza del suo popolo”.

La situazione del Donbass però viene raccontata come molto complicata. Sul confine con la Russia la popolazione è divisa tra russofoni e ucraini, quest’ultimi sembra siano una minoranza in confronto di coloro che appoggiano la politica espansionistica di Putin. Tanto che dal 2014 il territorio è lo scenario di un conflitto tra forze del governo ucraino e forze separatiste filo russe. Il culmine è stato raggiunto dopo la dichiarazione di indipendenza dei due territori, a cui è seguita pochi giorni fa, il riconoscimento delle due repubbliche, quella di Doneck quella di Lugansk, da parte di Putin.

“La situazione è complicata si, ma neanche tanto – spiega Roman -, se si guarda la politica estera della Russia è possibile notare similitudini tra quello che accade adesso nel Donbass, è accaduto prima in Crimea e ancora prima in Georgia e in Moldavia. Creano delle zone in cui può attecchire il nazionalismo russo e poi fanno occupare il territorio dai militari”.

La Crimea venne occupata nel 2014 da un esercito filorusso, che si dichiarava, forze locali di autodifesa, ma poi la Russia ammise che si trattava di militari del proprio paese.

“Nel Donbass alla popolazione è stato fatto scegliere se volevano il passaporto russo – prosegue Roman, spiegando i passi che hanno portato all’occupazione -. Molte persone hanno accettato perché pensavano di guadagnarci, di poter accedere a delle pensioni o di avere dei vantaggi nel diventare russi. Alla fine però anche se parte della popolazione ha passaporto russo, il territorio del Donbass, come quello della Crimea, è territorio Ucraino”.

Ma quali sono allora le ragioni dell’invasione di Putin?

“Sicuramente ci sono diverse ragioni e noi non potremmo mai pensare di sapere cosa gira nella mente di un dittatore – dice Vlady -. A mio avviso una delle ragioni sta nel fatto che questa guerra ha per prima cosa l’obiettivo di consolidare il potere interno alla Russia concentrandolo ancora di più nelle mani di Putin. Si unisce il popolo contro una nemico esterno, un nemico condiviso e straniero. Questo fa in modo che il popolo non si concentri sui problemi interni e sulla grande povertà che lo attanaglia, naturalmente non mi riferisco alle grandi città, quelle sono uno specchietto per le allodole , ma nelle zone periferiche la situazione è molto peggiore. Un altro motivo che potrebbe aver portato Putin ad invadere l’Ucraina è che sia impazzito e non sia più coerente con la realtà. Non una pazzia improvvisa come si potrebbe pensare – precisa -, perché il piano dell’invasione è molto accurato e premeditato da molto tempo. Io penso più che altro ad un pazzo freddo e calcolatore, che segue una logica ben strutturata come accaduto ad altri paesi, oggi viene riproposta in Ucraina. Non tutti i russi sono a favore della politica di Putin, io ne sono un esempio, ma anche nel nostro paese c’è chi è contrario, sono state fatte numerose manifestazioni contro la guerra e a sostegno della pace. Il risultato? Tremila persone sono finite in carcere. Mi dispiace che molti miei compaesani non riescono a capire il male che sta facendo Putin all’Ucraina e anche a loro stessi”.

Alcune persone, anche in Italia, sono rimaste affascinate dalla politica di Putin, alcuni leader di partiti hanno espresso sempre simpatie nei confronti della Russia. Oggi molti di loro, di fronte all’evidenza della cantonata presa, tacciano. Però ci sono molte persone che negano addirittura che l’Ucraina sia diventata uno scenario di guerra.

“Quello che si vede in televisione, i bombardamenti, le scene di distruzione sono assolutamente veritiere – dice Roman -. I miei parenti che abitano a Kiev si sono trasferiti in campagna, perché le grandi città non sono luoghi più sicuri. Mancano i beni di prima necessità, manca la luce, il riscaldamento, ieri ho parlato con un mio cugino la cui moglie è incinta e deve partorire a breve. Era molto preoccupato perché non ci sono medici ad aiutarlo con la gravidanza, sono tutti al fronte a occuparsi dei soldati. Lui per prepararsi, sta guardando i video di Youtube, non credo riuscirà a trovare un medico prima che sua moglie debba partorire”.