San Concordio, ripristinato il parapetto dell’impianto idrovoro del fosso Cesana

È tornato pienamente in funzione l’impianto idrovoro del fosso Cesana a San Concordio. Gli operai dell’officina centralizzata del Consorzio di Bonifica 1 Toscana nord sono infatti intervenuti per ripristinare il parapetto dell’attraversamento che permette l’ingresso in questa opera idraulica, e quindi la sua gestione puntuale, importante per la sicurezza idraulica di uno dei quartieri più popolosi e più densamente abitati di Lucca.

“Abbiamo potuto completare questo intervento di ripristino, direttamente grazie alle nostre maestranze – sottolinea il Consorzio –. Ciò è

sicuramente importante: perché gli operai interni assicurano la tempestività delle opere, nonché la loro economicità. L’officina interna centralizzata è il punto di forza del nostro ente, e la sua professionalità è ciò che ci permette il controllo diretto, continuo e immediato sul territorio e, in particolare, sulle sue opere idrauliche. E questo intervento di manutenzione rientra tra gli innumerevoli che il nostro Consorzio realizza ogni giorno: spesso minuti e non visibili, ma essenziali per una cura continua, indispensabile per la sicurezza idraulica ed ambientale di tutto il territorio”.