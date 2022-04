Cisl Fp: “Nuovi posti per i dipendenti del San Luca, così si va verso la soluzione al problema sosta”

Grande la soddisfazione della Cisl Fp Toscana Nord per la decisione assunta e comunicata dalla giunta comunale che ha individuato cinquanta ulteriori posti auto da dedicare in via esclusiva ai dipendenti dell’ospedale San Luca. Il nuovo parcheggio dedicato in via esclusiva ai dipendenti Asl è stato individuato nell’area adiacente al parcheggio della Coop, al quale si accede da via Lippi Francesconi.

“Un ringraziamento alla giunta comunale che è riuscita a tradurre in una soluzione concreta le richieste dell’azienda e delle organizzazioni sindacali, da tempo interessate alla problematica della carenza di stalli auto nel parcheggio dedicato al personale che lavora al presidio ospedaliero San Luca”. Questo è il commento a caldo del segretario della Cisl Fp Toscana Nord Enzo Mastorci e del gruppo dei delegati lucchesi Simoni Maria Grazia, Maddalena Rotondi, Roberta Buonriposi, Aldo Parisi e Luciano Cotrozzi.

“Come Cisl Fp – proseguono il segretario ed i rappresentanti sindacali – a più riprese ci siamo interessati al problema vissuto dai lavoratori come una vera e propria penitenza, abbiamo raccolto le lamentele e la rabbia e calmato gli animi dei lavoratori costretti ad arrivare in servizio con notevole anticipo ed a sostare a lungo in fila per riuscire ad accaparrarsi un posto auto. Abbiamo fotografato le auto incolonnate di fronte alla sbarra di accesso al parcheggio, ascoltato i commenti negativi dei dipendenti, abbiamo parlato con i dirigenti della Asl e con i rappresentanti del Comune di Lucca”.

“Nello scorso mese di marzo – riferisce la dirigente Cisl Maria Grazia Simoni – è stato richiesto un incontro al presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini sullo specifico tema. Nel corso della riunione in presenza anche dei capigruppo consiliari, sono state individuate possibili soluzioni per ottenere maggiori posti auto da dedicare al personale ospedaliero ed oggi, è con vera soddisfazione che si legge la notizia che arriva dalla giunta comunale sulla messa a disposizione di ulteriori 50 posti auto dedicati in via esclusiva ai dipendenti del San Luca”.

“Come Cisl Fp Toscana Nord – concludono i delegati – ci auguriamo che questo sia un ulteriore passo per la risoluzione definitiva del problema, dovendo arrivare in futuro a prevedere un numero adeguato di stalli per tutti i dipendenti del presidio ospedaliero che si recano sul posto di lavoro, in modo che il parcheggio non rappresenti più un problema ma un’utilità” .