Autorizzazioni in deroga per la musica dal vivo, giro di vite dal Comune: stop totale in Corso Garibaldi e a Porta dei Borghi

Giro di vite per il rilascio di autorizzazioni in deroga acustica per le manifestazioni private organizzate in centro storico. È questo l’atto di indirizzo che l’amministrazione si prepara ad adottare in vista della movida estiva, dopo gli incontri con associazioni, residenti e commercianti della città.

I permessi saranno quindi concessi esclusivamente alle manifestazioni all’aperto organizzate o patrocinate da enti pubblici, che rientrino o meno nel calendario degli eventi Vivi Lucca. All’interno delle stesse aree (aree rosse) quindi non saranno autorizzate emissioni di rumore in deroga per manifestazioni organizzate da soggetti privati, almeno fino a quando non saranno passati i principali eventi come il Summer Festival o la Notte bianca. Al termine di queste il Comune valuterà la possibilità di rilasciare eventuali autorizzazioni in deroga per eventi privati.

Più stringenti i provvedimenti per due zone del centro (aree arancioni). Per tutto il 2022 nella zona dei locali in corso Garibaldi e nel tratto di via Michele Rosi compreso tra Porta dei Borghi e via della Zecca non saranno rilasciate autorizzazioni in deroga ai limiti acustici allo scopo di – si legge nel testo della delibera – “scongiurare l’incremento della rumorosità connessa agli eventi in questione, anche con riferimento al presumibile aumento della frequentazione antropica derivante da eventi che dovessero trovare centro di svolgimento nei predetti areali, stante l’accertato superamento dei valori limite assoluti di immissione verificato da Arpat rispettivamente con le campagne di misurazione di agosto/settembre 2021 e di dicembre 2021”.