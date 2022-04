Amianto, quando il rifiuto tossico può essere una risorsa

Domani (30 aprile) dalle 9,30 alle 13 si svolgerà al Circolo Arci di Sant’Anna, in piazzale Sforza, un convegno organizzato dall’associazione culturale Salvemini Lucca dal titolo Rifiutando: quando il rifiuto tossico può essere una risorsa. In modo particolare verrà affrontato il tema dell’amianto e non solo.

I relatori esperti sull’argomento saranno l’ingegner Alessia Angelini di Ispro Firenze, Roberta Bravi dell’Anci, il professor Renzo Ciofi, docente del master in scienze forensi dell’Università di Roma La Sapienza , il professor Natale Fusaro coordinatore scientifico del master in scienze forensi Università di Roma La Sapienza e il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia Roberto Pennisi.

L’evento è seguibile tramite web cliccando qui.