Campo di Marte, accesso limitato per la partita di domenica allo stadio

Sport e viabilità. A seguito dell’ordinanza del Comune di Lucca relativa all’incontro di calcio di play off Eccellenza tra Tau Calcio e Livorno in programma allo stadio di Porta Elisa questa domenica (1 maggio), e in base alle disposizioni della questura legate alla limitazione a circolazione e sosta prevista per gli incontri di calcio, l’azienda Usl Toscana nord ovest comunica che l’accesso alla cittadella della salute Campo di Marte dalle 6 alle 20,30 di questa domenica (1 maggio) sarà interdetto a tutte le auto private.

Potranno accedere alla cittadella della salute solo mezzi sanitari in emergenza, mezzi trasporto salme, auto della continuità assistenziale.

Sempre questa domenica (1 maggio) l’entrata per arrivare al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) sarà consentita solo dal cancello pedonale di via Borgognoni, che sarà opportunamente presidiato dal personale di vigilanza.