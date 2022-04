Piazza Anfiteatro, anticipato al mattino il ritiro di carta e multimateriale

Cambia il calendario per il porta a porta delle utenze non domestiche del centro storico. Il calendario estivo entrerà in vigore da domenica (1 maggio), come comunicato alle stesse associazioni di categoria, e non dal 1 giugno com’era in precedenza.

Le principali novità del calendario estivo riguardano da una parte i nuovi passaggi per il ritiro del vetro e dall’altra un calendario dedicato per quegli esercizi che si affacciano su piazza Anfiteatro. Si tratta di una zona particolarmente delicata, poiché meta imprescindibile dei visitatori: è stato quindi deciso di anticipare alla mattina il ritiro della carta e del multimateriale, tipologie di rifiuto che solitamente vengono prodotte in grande quantità. In questo modo Sistema Ambiente punta a lasciare la zona pulita e ordinata entro le prime ore del mattino.

Il calendario estivo. Rispetto al passato cambia il turno del ritiro del vetro, fissato il mercoledì, venerdì e domenica pomeriggio con esposizione tra le 12 e le 13 del giorno stesso (prima veniva ritirato solo il lunedì e il venerdì). Restano invariati, invece, gli altri giorni: il rur passa il martedì e il sabato mattina; l’umido tutte le mattine tranne il sabato; carta e cartone il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio; il multimateriale il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio. Per quanto riguarda i passaggi della mattina, l’esposizione deve avvenire tra le 20 del giorno precedente e le 6 del giorno stesso, mentre per il turno del pomeriggio i rifiuti devono essere conferiti tra le 12 e le 13 del giorno stesso.

Piazza Anfiteatro. Limitatamente alle utenze non domestiche di piazza Anfiteatro, piazza Scalpellini e via dell’Anfiteatro, il ritiro del multimateriale e della carta avverrà la mattina anziché il pomeriggio, negli stessi giorni previsti dal calendario. In questo modo, gli operatori passeranno nella zona entro le 9 e non più nelle ore pomeridiane.

Metodi di conferimento. Anche per le utenze non domestiche arriva l’obbligo di conferire il multimateriale in sacchetti semitrasparenti che potranno essere esposti da soli oppure dentro gli appositi bidoni carrellati. I sacchi neri, dunque, sono consentiti solo per il conferimento del non riciclabile da esporre, sempre, all’interno del contenitore carrellato.

Per eventuali ulteriori informazioni: WhatsApp 333.616757 – centralino 0583.33211 – www.sistemaambientelucca.it