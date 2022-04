Il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato è stato oggi (29 aprile) a Lucca per un incontro all’auditorium del palazzo delle Esposizioni. Amato ha preso parte ad una discussione sul senso dello Stato e i rischi dell’autoritarismo, in un auditorium gremitissimo.

L’appuntamento era inserito nel calendario degli Incontri con le eccellenze, organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, ed è aperto al pubblico e alle scuole.

La visita lucchese di Amato prosegue domani (30 aprile) con un secondo appuntamento dedicato agli studenti delle ultime classi del Polo scientifico-tecnico professionale Fermi Giorgi e ai loro insegnanti. Amato sarà nell’aula magna dell’istituto, a partire dalle 9, in collegamento telematico con altre scuole e in particolare con il liceo classico Machiavelli, dove il già presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato ha studiato. L’incontro è organizzato in collaborazione con la direzione dell’Istituto Fermi-Giorgi.