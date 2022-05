Musica nel giorno della festa dei lavoratori per ricordare i due operai rimasti uccisi in via Vittorio Veneto mentre montavano i porta lumini per la processione della Santa Croce: Antonio Pellegrini e Eugenio Viviani.

E’ questo il senso che si è voluto dare alla prima edizione del concerto del 1 maggio a Lucca, che si è svolta questa mattina (1 maggio) attorno alle 12.

Il Comune di Lucca e Lucca Classica Music Festival hanno voluto infatti celebrare la ricorrenza con un concerto molto particolare, voluto e sostenuto dalla presidenza del consiglio comunale.

In piazza San Michele in Foro – sotto il loggiato di Palazzo Pretorio a causa purtroppo delle cattive condizioni meteo – si sono esibiti gli ottoni della Cappella musicale pontificia Sistina. Sono stati eseguiti brani di Buonamente, Byrd, J. S. Bach, G. Puccini, G. Verdi, Gershwin, Hazell, Williams e Morricone.