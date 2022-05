Artigianato artistico, in piazza Napoleone arriva “Trame artigiane”

Artigianato artistico a Lucca, questi mercoledì e giovedì (4 e 5 maggio) piazza Napoleone tornerà ad essere il centro di un evento di nicchia: Trame artigiane.

Creato dall’associazione Ars manualis con Confartigianato imprese Lucca, Trame artigiane è dedicato in particolare al tessuto e all’artigianato artistico toscano e prevede l’allestimento di 17 operatori muniti di gazebo 3×3 con il logo dell’associazione Ars manualis stessa.

Un evento esclusivo aperto al pubblico dalle 9 alle 20, in cui non solo il prodotto sarà esaltato, ma l’intera piazza entrerà in sintonia con quanto proposto creando una cornice naturale perfetta.

Durante le ore notturne sarà previsto uno specifico servizio di sorveglianza. Sarà inoltre garantita la distanza tra gli operatori di almeno 1 metro e l’applicazione delle normative anti Covid.