Autobus, la linea tra Lucca e Camaiore è la più “salata”

Autobus extraurbano E2, i clienti di questa tratta si sentono un po’ figli di un Dio minore. I viaggiatori che utilizzano la linea extraurbana da Lucca a Camaiore, e fermate intermedie, e viceversa, sono di fatto penalizzati rispetto, ad esempio, ai clienti che utilizzano la linea E8 per Altopascio.

Questo per via di un bug, un vuoto, nel sistema tariffario di emissione dei biglietti di cui l’azienda non si è ancora accorta evidentemente, visto il subentro recente e i numerosi problemi legati proprio alla fase di transizione dal vecchio al nuovo gestore. Ma l’utenza se ne è accorta eccome, anche per le multe salate, oltre i 60 euro, per chi ha provato a viaggiare con un biglietto di fatto irregolare, come se non lo avesse, ma la questione che l’azienda di sicuro risolverà a breve è esattamente questa.

In pratica se si va in biglietteria per chiedere un biglietto extraurbano bisogna indicare anche una destinazione, un Comune diverso da Lucca. Questo perché i biglietti urbani non valgono sugli autobus blu. Ma la compagnia è uguale: quindi esiste la possibilità di pagare sempre 1,50 euro anche per i biglietti extraurbani di fascia 1, cioè sotto i dieci chilometri di tratta effettiva, lo stesso costo di quelli urbani.

Vero per tutti tranne che per gli utenti della linea E2 che pagano invece almeno 2,60 euro indicando ad esempio come destinazione minima Massarosa. Indicando invece, sempre ad esempio, Capannori, per un’altra tratta ma simile nel chilometraggio delle tappe intermedie, il biglietto costa 1,50 euro. Stesso chilometraggio di tratta, stessa compagnia ma prezzo differente.

Ecco le lamentele degli utenti costretti a pagare di più rispetto agli altri. Un vuoto che sarà certamente colmato nei prossimi giorni perché lo stesso call center dell’azienda si è reso conto della disparità di trattamento a parità di sevizio. Gli autobus blu sono infatti utilizzati nelle fermate intermedie anche da clienti che non per forza raggiungono la destinazione finale e alla fine quando sarà sanata questa situazione sulla linea E2 i clienti avranno a disposizione sia gli autobus urbani sia quelli extraurbani per andare ad esempio da Lucca a Farneta e viceversa, pagando quanto pagano gli altri clienti che prendono invece la linea E8 da Lucca ad Altopascio e fermandosi magari in una delle numerose fermate cosiddette intermedie. Un doppio e ottimo servizio per l’utenza che ha a disposizione due tipologie di autobus per raggiungere il luogo di lavoro o casa ecc. A patto che paghino tutti la stessa cifra a parità di servizio, ovviamente. Le polemiche infatti sono ormai in costante aumento su questa tratta da parte degli utenti e l’auspicio è appunto che al più presto autolinee toscane risolva la disparità di trattamento riportando uguaglianza tra tutta la vasta clientela. Un vuoto indubbiamente da colmare.