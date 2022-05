Dopo due anni di stop torna la fiera di San Concordio: 70 banchi lungo le vie del quartiere

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, domenica (8 maggio) torna con la sua edizione primaverile la fiera di San Concordio, l’appuntamento dedicato al commercio del quartiere promosso da Confesercenti Toscana nord e dall’Anva.

Alla fiera è prevista la presenza di circa 70 banchi ambulanti provenienti dalla lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il viale San Concordio e via Guidiccioni a partire dalle 8 fino alle 20.

“Si tratta di un segnale evidente di ripartenza anche del settore ambulante – si legge in una nota di Confesercenti Toscana Nord – con una delle più tradizionali fiere lucchesi. Prima la pandemia, poi i lavori su viale San Concordio, hanno fermato questo appuntamento che si ripete nelle sue edizioni nel mese di maggio e di ottobre. La Fiera di San Concordio prevede una presenza di banchi qualificati di moltissime merceologie: non solo abbigliamento, intimo e calzature, ma anche tessuti e tendaggi, casalinghi, cesteria, articoli per la casa, giocattoli, alimentari, rosticceria, fiori e piante, miele, dolci e altre merceologie. E soprattutto la collaborazione con le attività a posto fisso che rimarranno aperte tutto il giorno”.

Soddisfazione anche da parte di Anva, il sindacato ambulanti di Confesercenti Toscana Nord. “La fiera di San Concordio era un appuntamento fisso che torna con grande soddisfazione per segnare, ci auguriamo, un definitivo ritorno alla normalità dopo due anni terribili a causa della pandemia – spiegano -. Si tratta di una manifestazione molto attesa sia dagli ambulanti che dai residenti. Con la fiera si cerca di offrire una opportunità di lavoro agli ambulanti, ma anche di valorizzare uno dei quartieri commerciali della città al cui interno operano oltre 50 attività e di servizio che in questa giornata di festa possono godere di una importante opportunità di promozione”.