Torna la notte dei licei, al Machiavelli spettacoli e visite al gabinetto di scienze naturali

Si avvicina anche quest’anno la Notte dei licei classici che vede coinvolti quasi tutti i 328 istituti presenti sul territorio nazionale e che vede partecipare anche il Machiavelli con un programma che partirà dalle 18 di venerdì (6 maggio) dalla sede dell’Istituto, e in particolare nella sua aula magna, e che arriverà fino alle 24.

All’apertura, dopo i saluti della dirigente scolastica Emiliana Pucci, si darà inizio alla lunga serata con proiezioni in diretta Facebook di video che illustrano e caratterizzano il corso di studi, ma soprattutto che mettono in evidenza le attività e i progetti promossi dalla scuola. Dopo una breve pausa, in cui comunque la scuola resterà aperta, avrà luogo, dalle 20,30, sempre in aula magna, la rappresentazione di due tragedie interamente curate – a partire dalla creazione di costumi e scene alla revisione dei testi e alla scelta delle musiche – da parte degli studenti delle classi quinte. Quest’anno andranno in scena Eracle di Euripide a cura degli studenti della quinta A e Le Trachinie sempre di Euripide a cura degli studenti della quinta B. A seguire le classi quarte che si sono impegnate in una serie di tableaux vivants tratti dalle opere di Caravaggio, Ren Patrik e Leonardo da Vinci. Sarà poi il momento dell’esibizione del coro della scuola con un repertorio di classici moderni. A chiudere l’intera serata la lettura di un brano tratto dalle Dionisiache di Nonno di Panopoli, un testo scelto come momento finale comune per tutte le scuole partecipanti.

Ma non saranno solo le attività che si svolgeranno nell’Aula Magna ad essere protagoniste della serata, perché gli studenti del Machiavelli hanno in serbo per i visitatori anche altri intrattenimenti sin dall’apertura della serata come un interludio musicale nell’atrio della scuola e soprattutto le visite guidate al Gabinetto di scienze naturali uno scrigno di tesori che sarà aperto a tutti coloro che vorranno visitarlo fino alle 23,30: le sue sale saranno illustrate infatti dagli studenti della cooperativa scolastica Arcadia, che lo cura e lo gestisce.