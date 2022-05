Ieri mattina (2 maggio) i volontari della Croce Rossa hanno consegnato al Comune di Lucca e alla Provincia la bandiera con l’emblema dell’associazione che, come da tradizione, l’8 maggio celebrerà in ogni angolo del mondo la sua Giornata. Oggi (3 maggio) invece, i volontari hanno consegnato la bandiera al prefetto di Lucca, Francesco Esposito.

A consegnare la bandiera al sindaco Alessandro Tambellini e a Maria Teresa Leone della Provincia di Lucca, il presidente della Croce Rossa Fabio Bocca, la vice Ispettrice delle infermiere volontarie, Sorella Elisabetta Motroni, il volontario del Corpo Militare Alessandro Cinquini, ed alcuni volontari dell’Associazione. Dal Prefetto, invece, alcuni volontari insieme al vice presidente della Croce Rossa, Giuseppe Lembo, al volontario Cinquini del Corpo Militare e a Sorella Valentina Bechelli.

L’8 maggio, data scelta in quanto anniversario della nascita del fondatore del movimento Henry Dunant, tutto il mondo celebra l’opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare la popolazione alla conoscenza delle molteplici iniziative rivolte verso i vulnerabili.

Quest’anno in particolare, la Giornata mondiale della Croce Rossa e la settimana che la precede sarà un’occasione speciale per riflettere sull’importanza del diritto internazionale umanitario, strumento che garantisce il rispetto dell’umanità anche in caso di interventi armati, idoneo a consentire ai civili di poter fuggire da zone pericolose, nonché agli operatori umanitari di non essere considerati un “bersaglio”.

“Ringraziamo come sempre l’amministrazione comunale, la Prefettura e la Provincia per averci accolto – ha commentato il presidente Bocca – Dopo l’emergenza sanitaria, la Croce Rossa Italiana è stata in prima linea fin dall’inizio anche per l’emergenza umanitaria in Ucraina. I volontari hanno supportato la popolazione civile colpita dal conflitto e, grazie a diversi convogli partiti dall’Italia, abbiamo consegnato anche cibo, indumenti, kit di soccorso e materiali logistici e sanitari. Anche dal nostro Comitato sono in tanti coloro che si sono resi disponibili a partire: proprio i giorni scorsi un nostro volontario è partito con un convoglio per Leopoli portando in salvo circa cento persone fragili, tra cui tanti bambini. La Croce Rossa – prosegue Bocca – ha inoltre lanciato una raccolta fondi per finanziare le attività e rispondere nell’immediato ai bisogni della popolazione. L’8 maggio festeggiamo soprattutto l’impegno di milioni di volontari i quali, quotidianamente, contribuiscono alla crescita della più grande organizzazione umanitaria del mondo. Una grande famiglia alla quale siamo fieri di far parte”.

L’8 maggio, inoltre, a Lucca si svolgerà una speciale Caccia al tesoro: per la Giornata della Croce Rossa la nostra città è stata infatti selezionata tra le tante Province della Toscana per ospitare il gioco. Alla Caccia al tesoro parteciperanno i Giovani volontari della Croce Rossa provenienti dai comitati di tutta la Regione. La giornata si svolgerà dalle 11 alle 16 e si concluderà con un rinfresco. Ogni comitato avrà un massimo di quattro squadre, composte da 5 volontari di cui almeno un over 32.

“Dopo due anni di stop questo è il primo grande passo per tornare a fare attività con tutti i Giovani della Croce Rossa della Regione Toscana – ha commentato la consigliera del gruppo Giovani di Lucca, Giulia Benedetti – Una bella occasione non solo per il nostro comitato ma anche per la nostra città, selezionata dal gruppo Giovani del Regionale per ospitare questa bellissima iniziativa”.