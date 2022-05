Gratis mensa e trasporti scolastici per i bambini fuggiti dall’Ucraina

Gratuità per l’accesso ai servizi dedicati alla prima infanzia e per i servizi di mensa e trasporto scolastico nelle scuole lucchesi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), per i bambini e le bambine provenienti dalle zone della guerra all’Ucraina, scoppiata il 24 febbraio scorso e tuttora in atto.

Lo ha stabilito la giunta comunale, che a questo riguardo ha approvato stamattina (3 maggio) una delibera di indirizzo per gli uffici che stanno gestendo in queste settimane richieste relative a minori che si trovano ospiti sul territorio comunale. La giunta di palazzo Orsetti ha inteso così mettere nero su bianco la volontà di adottare ogni iniziativa utile a garantire i fondamentali diritti di queste persone, in linea con le direttive dell’Unione Europea e con quanto stabilito dal Ministero della pubblica istruzione, per fare in modo di realizzare l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurandone l’inserimento nei luoghi presso cui trovano asilo.

Al momento le richieste pervenute agli uffici comunali sono 13 per la refezione scolastica e 4 per il trasporto scolastico e quindi le risorse stanziate in Bilancio sono sufficienti a coprire le spese fino alla fine dell’anno scolastico. Se dovesse verificarsi un notevole aumento delle domande, la giunta si è impegnata a prendere i necessari provvedimenti finanziari per continuare ad assicurare la gratuità di questi servizi a favore dei bambini che sono fuggiti dalle zone di guerra.