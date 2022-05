Una raccolta differenziata migliore, più semplice, più comoda: arrivano i Garby nelle frazioni. Questa mattina (3 maggio) sono state installate tre nuove postazioni Garby a Ponte a Moriano, Sant’Alessio e Santa Maria del Giudice.

“Abbiamo deciso di posizionare i Garby in queste tre prime frazioni – commentano il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani, e la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susini – per andare incontro alle esigenze dei cittadini. La presenza dei Garby, infatti, facilita e migliora la raccolta differenziata, dando a tutti coloro che entreranno in possesso della tessera la possibilità di conferire i rifiuti in autonomia, anche fuori dai giorni stabiliti da calendario. Con questa iniziativa, inoltre, contiamo anche di ridurre ulteriormente il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, raddoppiando, di fatto, le occasioni di disfarsi della spazzatura domestica. Ricordiamo, comunque, che i Garby non sono discariche: i rifiuti devono essere conferiti all’interno dei bidoni e non lasciati sopra o accanto. In caso di malfunzionamento i cittadini possono scrivere al numero di WhatsApp (333.6126757) e interverremo il più tempestivamente possibile”.

Tre, dunque, le nuove postazioni a disposizioni della cittadinanza. A Ponte a Moriano i Garby sono stati posizionati nel parcheggio dietro il Teatro Idelfonso Nieri; a Sant’Alessio, invece, sono disponibili vicino alla scuola primaria; a Santa Maria del Giudice, infine, sono stati installati nel parcheggio del campo sportivo.

Per richiedere la tessera è possibile rivolgersi a Sistema Ambiente, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, e il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 17. La tessera è gratuita. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; WhatsApp 333.6126757; 0583.33211; infoa@sistemaambientelucca.it.